Умерла 90-летняя блокадница, которая сама сделала себе операцию

Пенсионерка из Ленинградской области Клавдия Петрова, которая сама сделала себе операцию из-за онкологического заболевания, умерла. По данным Север.Реалии, женщина умерла 12 декабря. Похороны пенсионерки пройдут в эти выходные.

Как рассказала внучка пенсионерки Янина, родственникам пока не сообщили причину смерти. "Предварительно, она скончалась от основной болезни, то есть, от рака. Операция, скорее всего, не сказалась на ней. Тесты на коронавирус тоже уже были отрицательные. У нее метастазы были в брюшной полости везде", – цитирует слова Янины "Комсомольская правда".

История о 90-летней пенсионерке Клавдии Петровой стала известна благодаря фельдшеру из Выборга Виктории Шутовой, которая опубликовала предсмертную записку блокадницы.

На фоне онкологического заболевания у пенсионерки с развился асцит – скопление жидкости в брюшной полости. Не получив своевременную медицинскую помощь, Петрова прооперировала себя самостостоятельно: сделала надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке, чтобы вывести жидкость. Перед этим она оставила предсмертную записку, так как не была уверена в успехе операции. В записке она просила прощения у родственников, а также попросила "не винить дочь". После операции пенсионерке оказали медицинскую помощь и увезли в больницу.

Позже в комитете по здравоохранению Ленинградской области сообщили, что плановая операция не состоялась из-за того, что у пациентки выявили COVID-19 – хирургическое вмешательство пришлось перенести.