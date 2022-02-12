Умерла актриса фильмов "Тихий дон" и "Судьба человека" Зинаида Кириенко

Умерла народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко. Ей было 88 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.

Ранее Кириенко попала в больницу с инсультом. В медучреждении ей сделали тест на коронавирус, который оказался положительным.

За свою карьеру Кириенко снялась более чем в 30 фильмах и сериалах. Среди самых известных её работ роль Натальи Мелеховой в фильме "Тихий Дон" Сергея Герасимова, роль Ирины в "Судьбе человека" Сергея Бондарчука и Ефросиньи Дерюгиной в фильмах "Любовь земная" и "Судьба" режиссёра Евгения Матвеева. За роль в последних двух в 1979 году Кириенко была удостоена Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры.