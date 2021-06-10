Депутат Госдумы от "Единой России" Лариса Шойгу умерла на 69 году жизни. Политик была сестрой министра обороны. Ещё накануне она, согласно документам, участвовала в пленарном заседании нижней палаты.

О смерти сообщил у себя в фейсбуке глава фракции единороссов Сергей Неверов. Причины смерти он не указал. Как пишет издание 19rus.info, без ссылки на источник, Шойгу умерла из-за инсульта, вызваного коронавирусной инфекцией нового типа.

Шойгу голосовала на заседаниях нижней палаты 8 и 9 июня, о чём свидетельствуют данные из официальной системы учёта и анализа результатов голосований депутатов на заседаниях, обратили внимание "Открытые медиа". Накануне она проголосовала "за" по 63 пунктам повестки, в последний раз её голос был зафиксирован в 13:03:33 по Москве.

При этом зампред комитета по регламенту и контролю Алексей Пономарёв заявил изданию, что на последних двух пленарных заседаниях она отсутствовала. Передавать свой голос другим людям депутатам запрещено.