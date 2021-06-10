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Рано расслабились? Вакцинация замедлилась, а эпидемия наоборот

Временный госпиталь для инфицированных COVID-19 в Москве, январь 2021 года

По официальным данным число вновь выявленных случаев COVID в России впервые с середины марта превысило 10 тысяч человек. В Москве вновь открывают два законсервированных "ковидных" госпиталя, усиливают контроль за ношением масок и перчаток. Эксперты давно говорят о начавшейся в России новой волне эпидемии, но признать, что положение опасное не торопятся ни власти ни граждане. Вакцинация практически остановилась. Рано ли радоваться победе над коронавирусом и оправданно ли недоверие к российским вакцинам обсудят независимый демограф Алексей Ракша, президент Общества доказательной медицины Василий Власов, научный эксперт фармацевтического рынка Илья Ясный, Ведет программу Сергей Добрынин.

Эфир в 17:05 по московскому времени.

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