По официальным данным число вновь выявленных случаев COVID в России впервые с середины марта превысило 10 тысяч человек. В Москве вновь открывают два законсервированных "ковидных" госпиталя, усиливают контроль за ношением масок и перчаток. Эксперты давно говорят о начавшейся в России новой волне эпидемии, но признать, что положение опасное не торопятся ни власти ни граждане. Вакцинация практически остановилась. Рано ли радоваться победе над коронавирусом и оправданно ли недоверие к российским вакцинам обсудят независимый демограф Алексей Ракша, президент Общества доказательной медицины Василий Власов, научный эксперт фармацевтического рынка Илья Ясный, Ведет программу Сергей Добрынин.

Эфир в 17:05 по московскому времени.