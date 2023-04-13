Умерла дизайнер, популяризатор мини-юбок Мэри Куант

Британский дизайнер и модельер Мэри Куант, которую называют популяризатором мини-юбок, умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщила ее семья, заявление которой в четверг приводит, в частности, Би-би-си.

"Мэри Куант мирно ушла из жизни у себя дома в графстве Суррей", - говорится в тексте. Семья назвала Куант "одним из наиболее международно признанных дизайнеров моды XX века и выдающимся новатором". Отмечается, что её работы дизайнера помогли определить свингующие 60-е годы.

Среди других инноваций Мэри Куант СМИ упоминают цветные колготки, чулки и гольфы. "Она подарила новому поколению женщин возможность одеваться молодёжно, свежо, динамично и совершенно не так, как это делали их матери", - отмечается в одном из обзоров.

Куант приписывают создание хулиганского имиджа The Rolling Stones. Кроме того, дизайнер одной из первых начала использовать в работе новые синтетические материалы, пишет РБК.

В 2014 году Мэри Куант получила от королевы Елизавета II титул дамы за вклад в развитие индустрии моды.