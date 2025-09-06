Умерла Елена Липцер, адвокат Ходорковского по делу ЮКОСа

Умерла Елена Липцер, адвокат по делу ЮКОСа и мать адвоката Алексея Липцера, защищавшего оппозиционера Алексея Навального.

Елена Липцер — дочь правозащитника Льва Пономарева. Юридическую практику начала в 1997 году, а с 2001-го стала адвокатом. Представляла интересы заявителей в Конституционном суде, в том числе инвалидов-чернобыльцев.

В 2003 году вошла в команду защиты бывшего соучредителя банка "Менатеп" Платона Лебедева — по делу ЮКОСа. В 2005 году Лебедева и Михаила Ходорковского приговорили к девяти годам колонии каждого по обвинениям в уклонении от уплаты налогов, хищении и ряде других преступлений.

Позднее сроки сократили, но добавили новые обвинения. Ходорковский был помилован в 2013 году и покинул Россию, Лебедев освободился в январе 2014-го.

Сын Елены Липцер, адвокат Алексей Липцер, был арестован в 2023 году вместе с другими адвокатами Навального Вадимом Кобзевым и Игорем Сергуниным. Их обвинили в участии в участии в "экстремистском сообществе" за передачу информации от Навального из колонии его соратникам. В январе 2025 года Алексей Липцер получил пять лет колонии, Кобзев — пять с половиной, Сергунин — три с половиной.

Елена Липцер — соавтор книги "Международная защита прав человека". В 2011 году вошла в список "100 самых влиятельных женщин России".

Больше новостей Радио Свобода: