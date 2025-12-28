Умерла французская актриса Брижит Бардо. Ей был 91 год, сообщают Le Figaro и AFP.

Брижит Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. Она училась в католической школе, с детства занималась танцами и с семи лет обучалась балету, а с 13 лет — в Высшей национальной консерватории музыки и танца, где посещала занятия русского хореографа Бориса Князева.

В 14 лет Бардо начала карьеру манекенщицы. После небольшого показа мод её заметила редактор Jardin des Modes, затем последовали съёмки для Elle.

Кинокарьера Бардо началась в 1952 году с фильма "Нормандская дыра" Жана Буайе. Переломным моментом стали съёмки в картине "И Бог создал женщину" (1956) режиссёра Роже Вадима, который стал её первым мужем. Фильм принёс актрисе мировую известность и сделал её символом эпохи.

Всего Бардо снялась почти в 50 фильмах, среди которых "Истина", "Презрение", "Вива, Мария!", "Дорогая Брижит", "Мужское – женское". Бардо работала с Аленом Делоном и Марчелло Мастроянни, снималась у Жан-Люка Годара и других ведущих режиссёров французского кинематографа.

Помимо кино Бардо занималась музыкой и записала несколько пластинок, в том числе совместно с Сержем Генсбуром, с которым у неё был непродолжительный роман. Генсбур написал для неё несколько песен.

С конца 1980-х Брижит Бардо сосредоточилась на общественной деятельности и стала одной из самых известных защитниц животных. В 1987 году она основала "Фонд Брижит Бардо" по охране животных, собрав на аукционе три миллиона франков и передав фонду свой дом.