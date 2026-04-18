Умерла французская киноактриса Натали Бай

Натали Бай – знаменитая французская актриса, четырехкратная обладательница премии "Сезар" (четыре статуэтки, причем три года подряд, с 1981 по 1983) и Кубка Вольпи Венецианского кинофестиваля, умерла, как стало сегодня известно, вечером 17 апреля 2026 года в возрасте 77 лет в своем доме в Париже от осложнений, вызванных деменцией.

Она была одной из самых титулованных актрис Франции и работала с величайшими режиссерами своего времени. Карьера Натали Бай длилась более пяти десятилетий и включает около 80 фильмов. В их числе "Американская ночь" Франсуа Трюффо (дебютная роль, 1973 год), "Мужчина, который любил женщин", "Спасайся кто может", "Странное дело", "Осведомитель", "Молодой лейтенант", "Зеленая комната", "Поймай меня, если сможешь" Стивена Спилберга, "Аббатство Даунтон: Новая эра" и "Порнографические связи", за который она получила приз в Венеции.

В 2009 году Натали Бай была удостоена звания кавалера Ордена Почетного легиона.

Долгое время она состояла в отношениях с актером Филиппом Леотаром, а позже с рок-звездой Джонни Холлидеем, от которого родила дочь Лору Смет, также ставшую известной актрисой.