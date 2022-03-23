Госсекретарь США в администрации президента Билла Клинтона Мадлен Олбрайт умерла на 85 году жизни. Об этом 23 марта сообщила в заявлении ее семья.

В 1997 году Олбрайт стала первой женщиной в должности госсекретаря США.

В 1992 году она заняла должность советником Билла Клинтона, а после его избрания президентом США ее назначили на пост постоянного представителя США при ООН.

Олбрайт выступала за расширение НАТО и вмешательстве сил военного союза в ситуацию в Югославии в 1999 году. Результатом стала военная операция на Балканах "Союзная сила". Тогда в ходе бомбардировок погибли несколько тыся человек.

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