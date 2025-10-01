Умерла исследовательница шимпанзе Джейн Гудолл

Умерла Джейн Гудолл - исследовательница приматов, защитница прав животных, автор многочисленных научно-популярных книг. Ей был 91 год. О смерти Гудолл сообщили американские СМИ.

В сообщении основанного ею Института Джейн Гудолл говорится, что она скончалась от естественных причин.

Гудолл получила известность в 1960-е годы как автор пионерских исследований в области изучения поведения высших приматов, в особенности шимпанзе. Более чем 45 лет она изучала жизнь и интеллект шимпанзе в Национальном парке Гомбе-Стрим в Танзании. Она первой обнаружила, что шимпанзе умело пользуются инструментами и приспосабливают их для своих нужд, а также что они вступают в сложные социальные взаимодействия. Свои наблюдения она описала в популярных книгах, часть которых была переведена и на русский язык ("Мои друзья — дикие шимпанзе", "В тени человека").

Впоследствии занималась общественной деятельностью, выступая в защиту прав животных и привлекая внимание к изменению климата и другим экологическим проблемам. В 2025 году получила одну из высших гражданских наград США - президентскую Медаль свободы.