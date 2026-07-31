Умерла Казимира Прунскене - бывший премьер-министр Литвы

Умерла Казимира-Дануте Прунскене – первый премьер-министр Литвы после восстановления её независимости. Ей было 83 года. О смерти Прунскене сообщили 30 июля литовские СМИ со ссылкой на её сына.

Прунскене родилась в 1943 году. Получила экономическое образование в Вильнюсском университете, была доктором наук, профессором, в 1980-е годы занималась научной деятельностью в Венгрии и ГДР, в первые годы перестройки работала в НИИ в Литве, где разрабатывала концепцию экономической самостоятельности Литовской ССР. Стала одной из основательниц движения "Саюдис", которое выступило за восстановление независимости Литвы.

Была избрана депутатом Съезда народных депутатов СССР, получила всесоюзную известность. В марте 1990 года в качестве депутата Верховного совета Литвы подписала Акт о восстановлении независимости Литвы, тогда же стала главой литовского правительства. Советский союз отказывался признать независимость Литвы, Прунскене возглавляла правительство на фоне жёсткого противостояния с союзными структурами. В мае 1900 года её принял в Белом доме президент США Джордж Буш. В январе 1991-го ушла в отставку. Независимость Литвы была признана СССР в сентябре 1991 года.

Впоследствии Прунскене занималась политикой, но без особого успеха. Была депутатом Сейма, некоторое время занимала пост министра сельского хозяйства. В 2012 году перенесла инсульт, после чего не участвовала в общественной жизни. Умерла в Литве.