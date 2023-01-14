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Умерла народная артистка СССР, актриса Инна Чурикова

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Умерла народная артистка СССР, актриса Инна Чурикова. Ей было 79 лет. Об этом сообщил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер, передаёт ТАСС.

Чурикова родилась 5 октября 1943 года в башкирском посёлке Белебей во время эвакуации. В 1945 году, семья Чуриковых переехала в подмосковный поселок Коренево.

Сразу после окончания школы Чурикова пыталась поступить в театральное училище имени Щепкина и студию МХАТ, но обе попытки оказались неудачными. С третьей попытки Чурикова поступила на актёрский факультет в театральное училище имени Щукина и закончила его с красным дипломом в 1965 году.

В кино дебютировала в 1960 году, будучи студенткой, в фильме "Тучи над Борском" режиссёра Василия Ордынского.

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