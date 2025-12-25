Умерла народная артистка России Вера Алентова

В Москве умерла актриса, народная артистка России Вера Алентова. Об этом сообщил театр имени Пушкина, где она служила.

Ранее 25 декабря ряд СМИ сообщил о том, что 83-летней Алентовой стало плохо на церемонии прощания с умершим 20 декабря актёром Анатолием Лобоцким. Сообщалось, что её увезла "Скорая помощь".

Алентова родилась в Котласе в 1942 году. Окончила школу-студию при МХАТ, с 1965 года была актрисой московского театра имени Пушкина. В кино дебютировала в том же году в фильме "Дни лётные", снятом на киевской киностудии имени Довженко.

Наиболее известной её ролью стала роль Катерины в получившем "Оскар" фильме "Москва слезам не верит" (1979), который снял её муж Владимир Меньшов. Снялась в более чем 20 фильмах, среди которых "Время желаний", "Завтра была война" и "Ширли-мырли". Последней её ролью в кино стала роль Иштар Борисовны в фильме "Ампир V" (2022). Лауреатка ряда премий и обладательница государственных наград.