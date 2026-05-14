Умерла писательница, вдова Андрея Вознесенского Зоя Богуславская

В Москве умерла писательница, искусствовед, основательница ряда культурных проектов, вдова поэта Андрея Вознесенского Зоя Богуславская. Сообщения об этом подтвердили в пресс-службе Центра Вознесенского, сообщает "Интерфакс".

Богуславской было 102 года. О причинах смерти не сообщается.

Зоя Богуславская родилась в Москве в 1924 году, окончила театроведческий факультет. Была литературным и театральным критиком, в 1960-е годы в частности опубликовала монографии о Леониде Леонове и Вере Пановой. Впоследствии публиковала прозу, среди её произведений, популярных в СССР в 1960-70 годы - "И завтра", "700 новыми", "Наваждение". Также выступала как публицист. Автор воспоминаний о деятелях искусств и своих встречах с известными людьми, среди которых был президент США Рональд Рейган, посетивший Богуславскую и Вознесенского в Переделкине в 1988 году. В 2025 году стала лауреатом премии "Большая книга" в номинации "Нон-фикшн" за книгу "Халатная жизнь".

За Андрея Вознесенского вышла замуж в 1964 году, брак продлился 46 лет - до смерти поэта в 2010 году. Богуславской посвящён ряд его произведений. После смерти Вознесенского Богуславская и её сын от предыдущего брака Леонид, крупный предприниматель в сфере IT, учредили премию "Парабола", а также учредили Центр Вознесенского. По инициативе Богуславской в 1991 году была учреждена первая в России негосударственная премия в сфере искусства "Триумф".