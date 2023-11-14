Умерла старшая сестра Дональда Трампа Мэриэнн Трамп-Бэрри

В Нью-Йорке в возрасте 86 лет умерла Мэриэнн Трамп-Бэрри, старшая сестра бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN. Причины смерти не уточняются.

Мэриэнн Трамп Барри стала федеральной судьей в 1983 году во время президентства Рональда Рейгана. Считается, что этот пост ей помог занять юрист Рой Кони, который в будущем стал помощником Дональда Трампа. Спустя 10 лет президент Билл Клинтон повысил ее до судьи в Апелляционном суде третьего округа.

Она ушла на пенсию в 2019 году после начала судебного расследования, связанного с налоговыми махинациями семьи Трампов, чтобы увеличить унаследованное богатство. Газета The New York Times, после материала которой и началось расследование, сообщала, что Трамп Барри не только извлекала выгоду из этих схем, но и контролировала действия других членов семьи.

В 2020 году была опубликована запись её разговора, в которой Трамп-Бэрри критикует Дональда Трампа. Тогда же их племянница Мэри Трамп, которая выпустившая нашумевшую книгу "Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире", подала в суд, обвинив президента и его братьев и сестёр в том, что они лишили ее наследства. Она заявила, что для Трампов "мошенничество было не просто семейным бизнесом"; это был "образ жизни".