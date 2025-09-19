Ссылки для упрощенного доступа

Умеров: Трамп - единственный человек, способный остановить войну в Украине

Рустем Умеров
Рустем Умеров
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров выразил мнение, что президент США Дональд Трамп — единственный человек, способный положить конец войне в Украине. В интервью CNN Умеров обвинил Россию в невыполнении обязательств по переговорам о прекращении вооруженного конфликта.

Умеров напомнил, что после встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске в августе Россия усилила атаки на Украину, применяя крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники-камикадзе. "Нам крайне важна поддержка США и европейских союзников, которые продолжают поставки вооружений и финансирование. Мы нуждаемся в усилении ПВО, перехватчиках и беспилотниках, чтобы удерживать линию фронта и защищать стратегические объекты", подчеркнул Умеров, который ранее занимал пост министра обороны Украины.

Россия имеет финансовые ресурсы для продолжения войны за счёт продажи нефти и газа, и союзники Украины должны ограничивать её возможности. Санкции и экономическое давление — ключевые инструменты, чтобы подтолкнуть Москву к переговорам, отметил Умеров.

Он поддержал инициативу президента Трампа, призвавшего страны Европы прекратить покупать российскую нефть. "Покупка российской нефти и газа продлевает войну. Если страны действительно стремятся к миру, они должны прекратить эти закупки и поддержать инициативу. Ограничение притока денег в Россию может ускорить прекращение военных действий", - заявил Рустем Умеров.

