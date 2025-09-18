Трамп: "Путин меня действительно подвёл"

Продолжающиеся удары по Украине показывают, что президент России Владимир Путин не заинтересован в мире, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом. Американский президент находится в Великобритании с государственным визитом.

"В последние дни Путин показал свое истинное лицо, организовав самую масштабную атаку с начала вторжения, с еще большим кровопролитием, еще большим количеством убитых невинных людей и беспрецедентными нарушениями воздушного пространства НАТО. Это не действия человека, который хочет мира", – сказал Стармер. По словам премьер-министра, он также обсудил с Трампом, как "усилить давление на Путина, чтобы заставить его заключить мирное соглашение".

По словам Трампа, он считал, что урегулирование вооруженного конфликта в Украине будет "самым простым", благодаря его отношениям с президентом России Владимиром Путиным, но тот его подвёл. "Он меня подвёл. Он действительно меня подвёл", — повторил Трамп. Президент США также высказал недовольство тем, что некоторые страны продолжают покупать российскую нефть, фактически финансируя агрессию России против Украины. "Если цены на нефть упадут, у Путина не останется выбора, кроме как остановить войну", - подчеркнул Трамп.

Ночь на четверг Трамп провёл в королевском замке Виндзор, где в среду прошел торжественный приём в его честь с участием британского короля Карла III. На банкете король заявил, что Соединённые Штаты и Великобритания едины в противостоянии "тирании" и в поддержке Украины. Эти слова отметил президент Украины Владимир Зеленский, поблагодарив британского монарха.

В середине дня Трамп и Стармер в присутствии журналистов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере технологий - "сделку о технологическом процветании". Согласно документу, стороны будут сотрудничать в том числе в сфере ИИ. Корпорация Microsoft в частности обязалась инвестировать 22 миллиарда долларов в развитие IT-сферы в Британии. Президент и премьер в ходе церемонии подписания заявили о прекрасных и союзнических отношениях между странами.

Комментаторы отмечают, что Стармер, несмотря на разногласия, стремится использовать визит Трампа для укрепления экономических связей между странами, - на фоне введения США многочисленных пошлин против товаров из других стран. Также британский премьер рассчитывает повлиять на Трампа по вопросу об ужесточении его позиции в отношении России.