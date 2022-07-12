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Умершего в СИЗО ученого Колкера арестовали по справке от случайного терапевта

Дмитрий Колкер за день до ареста

Новосибирского учёного Дмитрия Колкера, который с четвертой стадией рака был отправлен в московское СИЗО по обвинению в госизмене, где умер через несколько дней, арестовали на основании справки, выданной случайным терапевтом областной больницы. Об этом сообщила "Медиазона" со ссылкой на сам документ.

В справке от руки написано, что "пациент Колкер Дмитрий" осмотрен 30 июня (в день ареста) в 08:00, диагноз — "заболевание предстательной железы". Далее врач указал, что "на момент осмотра" у учёного диагностировано "состояние средней тяжести". "На сегодняшний день может участвовать в следственных действиях и присутствовать на судебном заседании", — говорится в коротком документе.

На справке стоит печать и подпись врача Александра Михайловича Романенко. Медик с таким именем работает в Новосибирской областной больнице врачом-терапевтом. Адвокат Александр Федулов считает, что следователь ФСБ просто зашёл в областную больницу и попросил справку у случайного врача, который при этом ошибся в диагнозе — у Колкера было заболевание поджелудочной, а не предстательной железы.

О том, что у пациента рак в терминальной стадии в документе нет ни слова. В то же время такой диагноз входит в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, отмечает издание. Реальный диагноз Колкера подтверждается результатами КТ, которое было проведено 23 июня, за неделю до задержания. В материалах дела есть выписной эпикриз из клиники "Авиценна", где лечился Колкер. Однако на суде следователь заявил, что нет медицинских обоснований для того, чтобы выбрать Колкеру меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, пишет издание, ссылаясь на протокол судебного заседания.

54-летний доктор физико-математических наук Дмитрий Колкер был арестован 30 июня. Его обвинили в госизмене за чтение лекций в Китае. Профессора забрали из клиники, где он находился в тяжелом состоянии, перевезли в Москву и поместили в СИЗО "Лефортово". Суд арестовал его на два месяца. 2 июля ночью он умер в московской больнице, куда его отвезли из изолятора.

11 июля Новосибирский областной суд оставил в силе решение об аресте Дмитрия Колкера, несмотря на наличие документально подтвержденного диагноза, препятствующего заключению под стражу.

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