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Универсиаду 2023 года перенесут из России из-за войны в Украине

Универсиада в Казани (архивное фото)

Международная федерация университетского спорта (FISU) приняла решение перенести летнюю Универсиаду 2023 года из Екатеринбурга, а также приостановила участие России и Беларуси в своих мероприятиях. Об этом сообщается на сайте федерации.

Таким образом, российские и белорусские спортсмены пропустят Универсиаду в Чэнду в Китае, которая состоится с 26 июня по 7 июля.

Универсиада в Екатеринбурге должна была пройти с августе 2023 года. Куда именно её перенесут пока не сообщается.

После начала войны в Украине многие международные организации отстранили российских и белорусских спортсменов от участия в своих соревнованиях. На некоторых, например, шахматиста Сергея Карякина и пловца Евгения Рылова наложили персональную дисквалификацию за публичную поддержку российского вторжения в Украину.

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