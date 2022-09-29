"Унылое фуфло". Соцсети – о референдумах под дулами автоматов

В социальных сетях обсуждают итоги "референдумов", проведённых Россией на оккупированных территориях Украины. Как и стоило ожидать, организаторы отчитались о подавляющем большинстве проголосовавших за присоединение к России.

Михаил Ходорковский:

В оккупированных областях Украины прошли референдумы о присоединении к РФ. По словам организаторов, везде 97-98% проголосовали «за».

Интересно, если бы Гитлер и Геббельс в 1941-1944 гг провели «референдумы» на оккупированных территориях СССР, они бы решились назвать такие цифры?

Кирилл Васильев:

Кто там рассказывал, что референдумы 11 мая 2014 года,

которые проводились: 1) сотрудниками украинских избиркомов по украинским избирательным спискам, 2) при отсутствии массового оттока населения, 3) в условиях массовых гражданских выступлений, 4) в которых даже по словам максимально заинтересованной строны - А. Турчинова - приняло участие 32% избирателей областей,

были "фуфлом"?

Ознакомьтесь с фуфлом без кавычек в редакции сентября 2022 года.

Причем фуфлом настолько очевидным, пошленьким и унылым, что оно не интересно даже пропагандонам, ограничившимся сухой констатацией фантастических процентов без какой-либо попытки что-либо доказать и обосновать, сослаться хотя-бы на липовых "наблюдателей".

Юрий Магаршак:

Когда говорят, что объявление Путиным плебисцита сразу после завоевания Запорожской и Херсонской областей о присоединении их к России преступно и беспрецедентно, я с этим категорически не согласен.

То есть в том, что плебисциты преступные и нарушают международное право, сомнений нет.

Но то, что референдумы в оккупированной Украине беспрецедентны - ошибка.

Прецедент подобного референдума о присоединении сразу же после оккупации был.

Предшественник Владимира Путина в таком референдуме всем известен. Звали его Адольф Гитлер.

Гитлер, завоевав Австрию, сразу же объявил голосование о присоединении ее к Третьему Райху. Под контролем СС и дулами вермахта. В результате по опубликованным нацистами результатам 99,73 % голосов было подано за слияние с Германией при явке 99,71 %. Примерно такой же, какую запланировал Путин. После чего аншлюс Австрии и Германии произошел. Но как показала История, ненадолго.

Сидя в Дрездене не П резидентом, а резидентом, где делать ему было особенно нечего, Путин - судя по его действиям - хорошо изучил взгляды и опыт Гитлера. И успешно воплощает и то и другое в российскую и международную явь.

Включая и сегодня закончившиеся "референдумы"

Владимир Итыгин:

Кстати, этими своими «референдумами» рашка разрушает собственный, широко распространенный миф, будто бы в Крыму и правда многие приветствовали аншлюс.

Спасибо, теперь мы лучше знаем, как все обстояло на самом деле

Григорий Ярошенко:

Государство, в котором отсутствует жизнеспособный механизм проведения референдумов, с легкостью проводит их на чужих территориях. Государство, которое давит сталинским сапогом любой намек на самоопределение народов, рассуждает о нем как необходимости в других странах. Государство, воплотившее в жизнь все признаки фашизма, кичится борьбой с телевизионным нацизмом.

Лживая мерзкая гадина, заслуживающая уничтожения.

У сторонников "русского мира" праздник.

Дарья Митина:

Проведение референдумов в условиях военного времени - крупнейшая политическая победа не только России, но прежде всего территорий, пожелавших отделиться от Украины и проголосовавших за это. Несколько моментов, на которые следует обратить внимание.

Когда альтернативно одаренные комментаторы глумятся над 99% в ДНР и 87% на Херсонщине (мол, "туркменские цифры") они забывают о том, что процент голосов "за" считался не от количества зарегистрированного населения, а от числа проголосовавших. В голосовании приняли участие те, кто самоопределился в пользу России. Те, кто против, плебисцит проигнорировали. Если вы возьмёте процент проголосовавших "за" в пересчёте на явку, то цифры уже выглядят совсем не туркменскими (на Херсонщине, например, самой проукраинской из областей исторической Новороссии, явка перевалила за 50% только на 5-й день голосования, было неясно до последнего, можно ли будет считать референдум там состоявшимся).

Голосовавшие за пределами территорий, разумеется, тоже были настроены пророссийски. В одной Москве, например, граждан ДНР проголосовало 441 тыс. человек, граждан ЛНР - 384 тыс. человек. С учётом того, что голосовали явно не все, можно оценочно предположить, что в Москве сейчас около миллиона (!!!) выходцев с Донбасса - вспомним массовую эвакуацию, которую проводило руководство республик в середине февраля. Проголосовали в Москве также 38 тыс. жителей Запорожской области и 32 тысячи - Херсонской области.

О чём это говорит? Прежде всего о том, что Украина потерпела крупнейшее политическое фиаско. Киев ориентировал своих сторонников игнорировать голосование. Если бы он был уверен в поддержке граждан, установка была бы обратной - по максимуму приходить на участки и голосовать "против", накидать России как можно больше чёрных шаров, что позволило бы поставить результаты под сомнение. Однако установки голосовать против не было - процент проголосовавших за неньку был бы смехотворным.

Григорий Карасин:

Запад напрасно впал в истерику по поводу результатов проведенных референдумов. Прежде всего надо вспомнить 2014 год, танцы на площади про «гиляку», запреты на русский язык и всё русское – от истории до памятников. Корни беды в украинской политике - именно там.

Невыполнение взятых на себя обязательств по Минскому документу 2015 года, постоянный террор и обстрелы юго-востока для живущих там людей обозначили невозможность безоблачной жизни в радикал-националистическом государстве. А ведь именно его в XXI веке усиленно отстраивал Киев при поощрении международных кураторов.

Альтернатива стала очевидной – многонациональная Россия, где все народы имеют равные права и развиваются вместе. Словом, Киев провалил построение современного правового государства, вместо этого став площадкой для жесткого геополитического столкновения. Вот это получилось. На беду самой Украине, да и всем соседям. Увы, но таковы выводы!



Мария Бутина:

Вот вы сейчас читаете эти слова и думаете, верно, что будет очередной пост про референдум.

И будет.

Вот вы сейчас читаете дальше и думаете, что все слова в этих постах невероятно похожи.

Да, похожи.

А теперь вы думаете, почему так.

Запад скажет: Кремль всех заставил.

А мы знаем, что так много одинаковых постов (и мой в том числе), потому что мы все думаем сейчас одинаково - просто рады, что Донбасс вернулся в исконно русские земли, просто верим вместе с жителями этих четырех регионов, что на нашей общей, без пяти минут (нужно все по закону закрепить в РФ), территории воцарится долгожданный мир.

Добро пожаловать домой, товарищи!

Марат Баширов:

Вопрос, на который не смогут ответить конструкторы оружия: что сильнее - хваленый Himars или мнение миллионов человек, кого этот Himars уже полгода как пытается истребить.

Референдумы дали четкий и предельно ясный ответ - сила духа и воля крепче любой стали и жжёт жарче любого пороха.

За последние почти 80 лет не было на нашей планете такой заслуженной и выстраданной свободы, такого желания целого народа просто жить и остаться собой.

…

И если и говорить о необходимой разрядке, то вот она, перед нами. Жители республик и Херсонской с Запорожской областей оказались сильнее тех, кто уготовил им незавидную судьбу уничтожения.

…

Теперь все, кто хотел, будут дома, а все, кто был против, будет довольствоваться малым - периодом своего (полу)распада.

…

Определено цифрой года в России станет 89! Восемьдесят девять членов одной большой российской семьи, восемьдесят девять равных и сильных субъектов, где право быть собой есть у каждого.

Сергей Марков:

Большой успех референдумов в бывших областях Украины с точки зрения очень высокой явки и самотверженной работы тысяч местных людей в структурах местной власти будет экстраполирован на другие области Украины. Если так сильно хотят быть с Россией жители Донбасса, Запорожья и Херсона, то, видимо, большинство жителей Харькова, Одессы, Николаева и Днепра тоже будут готовы поддержать присоединение к России. Если они окажутся вне власти киевского режима, естественно. Этот вывод уже сделан.

Официальное принятие 4х областей в состав России произойдёт видимо 4 октября. Именно в этот день назначено заседание Совета Федерации. А на 3 и 4 октября назначены заседания Госдумы, а региональная неделя по заявлению спикера Володина, будет перенесена.

Нужно вводить государственную награду медаль "За участие в подготовке референдума о присоединении к России " и наградить ею те несколько тысяч работников избиркомов и местных органов власти, которые организовали референдум. Ведь им угрожает Украина, а Зеленский грозит им 10 лет тюрьмы. А они идут и делают свое дело. Мы все восхищены ими. Они заслуживают государственной награды за свой подвиг.

Игорь Эйдман:

Злой и жадный мальчик Вовочка хочет подарить себе на день рождение заблаговременно украденные украинские земли. Однако, судя по военным сводкам, ВСУ готовит ему другой подарок - новое большое наступление и котёл под Лиманом.

Аббас Галлямов:

Сегодняшняя публикация «Медузы», в которой кремлевские источники издания рассказывают о намерении российских властей отложить вопрос присоединения новых «народных республик», косвенно подтверждает мою мысль о том, что референдумы там прошли по инициативе местных руководителей и вопреки воле Кремля. Последний получил подарок, с которым теперь не знает, что делать. Ему бы побыстрее режим прекращения огня и переговоры, а тут эти «лаосцы» со своим волеизъявлением лезут.

На эту же версию работает и появление информации о том, что Кириенко хочет уволить Пушилина и Пасечника. Раньше об этом речи не шло. Очевидно что-то случилось в последнее время. Что именно? Референдумы.

В общем, когда вы пытаетесь спрогнозировать действия Кремля, то имейте в виду, что он сейчас является не столько ведущим, сколько ведомым. События явно выходят из-под его контроля и происходят сами по себе. Парадигма, в рамках которой считалось, что Кремль действует так, как считает нужным, явно устарела. Всё чаще он действует так, как его принуждают действовать обстоятельства.

Елена Иваницкая:

Ну что… Будет ли объявлена «независимость» ЗапНР и ХерНР, до сих пор не сказано сколько-нибудь внятно. Это подтверждает хаотический и внезапный характер самих «референдумов» и яростную драку в верхах «за» и «против» аннексии.

Анатолий Несмиян:

Никакого экстренного заседания по приему в состав России новых территорий нет. По всей видимости, идет какая-то торговля. Сами по себе референдумы - вопрос сугубо технический. Если потребуется, то Кремль легко повторит тот же финт, какой он сделал в мае 14 года, сообщив, что уважает мнение населения, проголосовавшего 11 мая. И привет, ребята, мы вам больше ничего не должны.

Так что кинуть еще раз - это как раз плюнуть. А вот решение о включении территорий - шаг практически необратимый. Обратно не отыграешь. Поэтому пока взяли паузу, пытаются продать подороже. Правда, покупателей что-то не видно…