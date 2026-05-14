Уполномоченной по правам человека в России стала Яна Лантратова

Новым уполномоченным по правам человека в России стала Яна Лантратова. С 2016 года этот пост занимала Татьяна Москалькова, она проработала два срока. 14 мая она покинула свой пост.

Лантратова с 2021 года была депутатом Госдумы от партии "Справедливая Россия", в феврале 2025 года она возглавила комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Помимо прочего, как пишет "Медуза", она предлагала запретить видеоигры с "пропагандой ЛГБТ и насилия" и деятельность православной организации "Мир всем", а после начала полномасштабного вторжения в Украину начала ездить по оккупированным территориям. Кроме того, из-за её жалобы из образовательной программы по литературе убрали повесть Владимира Маканина "Кавказский пленный".

По данным "Медузы", назначение Лантратовой лоббировал режиссер Никита Михалков.

В Украине Лантратову и жену лидера "Справедливой России" Сергея Миронова Инну Варламову обвиняют в "принудительной индивидуальной депортации лиц, находящихся под защитой", и "нарушении законов и обычаев войны". По данным следствия, в конце августа 2022 года они под видом официального визита приехали в оккупированный российской армией Херсон и вывезли из Херсонского областного дома ребёнка двух детей – 10-месячную Маргариту Прокопенко и двухлетнего Илью Ващенко. "Установлено, что по состоянию здоровья они не нуждались в дополнительном обследовании и лечении. А значит, для их депортации в Россию не было объективных причин. По информации следствия, украинским детям выдали свидетельства о рождении российского образца", – говорится в сообщении генпрокуратуры Украины.

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, обвинив их в незаконной депортации детей с оккупированных российскими войсками территорий Украины.