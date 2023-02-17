Управление Верховного комиссара ООН осудило приговор Пономаренко

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека осудило приговор российской журналистке Марии Пономаренко, которую приговорили к шести годам заключения по уголовному делу о так называемых фейках об армии.

"Глубоко обеспокоены шестилетним тюремным заключением журналистки Марии Пономаренко и пятилетним запретом на журналистскую деятельность за якобы распространение ложной информации о действиях России на Украине. Мы призываем к её немедленному освобождению и прекращению подавления свободы выражения мнений", - говорится в сообщении ведомства Верхового комиссара ООН в твиттере.

В Барнауле 15 февраля журналистку RusNews и активистку Марию Пономаренко приговорили к шести годам колонии по уголовному делу по обвинению в распространении фейков об армии. Уголовное дело в отношении неё возбудили из-за публикации в телеграм-канале "Цензуры нет" от 17 марта. В посте говорилось о том, что российские военные уничтожили драматический театр в Мариуполе, убив сотни людей, укрывавшихся в нём от бомбежек. Российский суд счёл это сознательной дезинформацией.

Мария Пономаренко после задержания в Петербурге в апреле 2022 года провела в СИЗО и под домашним арестом десять месяцев. За это время она пережила этап в столыпинском вагоне, отправку на психэкспертизу, где её кололи неизвестными препаратами, и попытку суицида из-за тяжелых условий в изоляторе.