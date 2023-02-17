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Управление Верховного комиссара ООН осудило приговор Пономаренко

Мария Пономаренко во время последнего слова перед вынесением приговора

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека осудило приговор российской журналистке Марии Пономаренко, которую приговорили к шести годам заключения по уголовному делу о так называемых фейках об армии.

"Глубоко обеспокоены шестилетним тюремным заключением журналистки Марии Пономаренко и пятилетним запретом на журналистскую деятельность за якобы распространение ложной информации о действиях России на Украине. Мы призываем к её немедленному освобождению и прекращению подавления свободы выражения мнений", - говорится в сообщении ведомства Верхового комиссара ООН в твиттере.

В Барнауле 15 февраля журналистку RusNews и активистку Марию Пономаренко приговорили к шести годам колонии по уголовному делу по обвинению в распространении фейков об армии. Уголовное дело в отношении неё возбудили из-за публикации в телеграм-канале "Цензуры нет" от 17 марта. В посте говорилось о том, что российские военные уничтожили драматический театр в Мариуполе, убив сотни людей, укрывавшихся в нём от бомбежек. Российский суд счёл это сознательной дезинформацией.

Мария Пономаренко после задержания в Петербурге в апреле 2022 года провела в СИЗО и под домашним арестом десять месяцев. За это время она пережила этап в столыпинском вагоне, отправку на психэкспертизу, где её кололи неизвестными препаратами, и попытку суицида из-за тяжелых условий в изоляторе.

  • Из-за появления в российском законодательстве статьи о так называемых фейках о российской армии после нападения на Украину большинство независимых СМИ были вынуждены приостановить работу или отказаться от освещения войны. Сотрудники медиа массово уехали в другие страны, чтобы продолжать работу и не попасть под уголовное преследование.
  • Фейками российские власти называют любую информацию о войне в Украине, отличную от версии Минобороны России. По уголовной статье о распространении "фейков" грозит до 15 лет колонии. По мнению правозащитников, этой статьёй в стране фактически введена военная цензура.

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