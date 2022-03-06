Управление Запорожской АЭС теперь нужно согласовывать с военными РФ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выразило "глубокую обеспокоенность" в связи с последними сообщениями с Запорожской атомной станции. В результате боёв в пятницу эта станция на юге Украины перешла под контроль российских войск. В воскресенье, как говорится в заявлении МАГАТЭ, агентство получило сообщения о том, что руководство станции теперь исполняет предписания российских военных. "Любые действия по управлению станцией требуется предварительно согласовывать с российским офицером" - говорится в сообщении.

Также в нём сказано, что имеются проблемы со связью с персоналом станции, российские военные отключили некоторые каналы коммуникации.

Радиационный фон на станции остаётся в норме, она продолжает вырабатывать электроэнергию - сейчас работают 2 реактора из 6.

Станция была взята под контроль российскими войсками после боя, при этом возник пожар в одном из строений. Власти Украины обвинили Россию в том, что она поставила под угрозу ядерную безопасность. Российские военные обвинили в перестрелке неких диверсантов. Тему ядерной безопасности в связи с действиями российских войск в Украине в воскресенье поднял в телефонном разговоре с Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон. Путин заверил его, что всё в порядке.

Ранее российские военные заняли также Чернобыльскую АЭС, место крупнейшей ядерной аварии в истории. Есть сообщения и продвижении российских войск к Южноукраинской АЭС неподалёку от Николаева.