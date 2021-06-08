Упреждающий удар. Владимир Бекиш – о готовности воевать

Я думаю – скажу в полушутку, – что встреча Владимира Путина и Джо Байдена может и не состояться. Потому что, на мой взгляд, России и В. В. Путину эта встреча, в общем-то, не нужна. Если толк и может быть, так только исключительно в том, чтобы показать США и Байдену, а с ними и всему миру (ну конечно, и российскому народу), кто в этом мире есть кто. Говоря простым языком, сделать так, чтобы мир увидел, что Байден "прогнулся", "проглотил", с Путиным встретился, несмотря на предшествовавшие встрече обстоятельства. А потом все государственные российские телеканалы взахлеб расскажут россиянам о том, кто тут слабак, а кто конкретный пацан. А если вдруг случится так, что Байден не станет "проглатывать" то, что учинит Россия и от встречи в Женеве откажется, то тоже нормально: можно будет уверенно показать пальцем, кто за мир и диалог, а кто от диалога отказался, а значит, кто агрессор.

Не знаю, что именно сделает Россия в преддверии встречи президентов в Женеве в июне, но вообще что-то готовится, причём это "что-то" интуитивно ощущается и предвидится как не очень радостное, скорее, наоборот. Я не собираюсь нагнетать страхи, но есть факты и информация, объективные и очевидные. Глава концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков заявил, что космолёты США потенциально могут нести ядерное оружие: "На сегодняшний день аппаратов этих уже шесть, одни поменьше, другие – побольше… По нашим оценкам, малый аппарат может нести до трех ядерных боеголовок, большой – до шести". Оставим в стороне совершенно замечательное про "поменьше и побольше", обратим внимание на вывод, который делает далее один из руководителей российской ракетно-космической промышленности: "Эти обстоятельства объективно выдвигают новые требования к перспективным системам и средствам воздушно-космической обороны".

Вы поняли? Поскольку американские космические аппараты потенциально могут нести ядерные боеголовки, то Россия должна усиленно заняться перспективными системами ПРО. Я сейчас сформулирую гипотетическое заявление западных друзей России, совершенно в стиле и в духе приведенного выше: "Мы пришли к выводу, что пассажирские самолёты "Аэрофлота" могут нести ядерное оружие. Одни эти самолеты побольше, другие – поменьше. У каждого есть грузовой отсек и салон для пассажиров, в который можно поместить две-три, и даже четыре ядерные бомбы или боеголовки". Скажите мне, что в этом заявлении противоречит объективной реальности? А раз так, то логично сделать следующий вывод из этого гипотетического посыла: "Нужно быть готовыми сбивать самолёты "Аэрофлота" в угрожающей международной ситуации. Мало ли что они там в себе несут..."

Что еще может предположить Россия, чтобы оправдать то, к чему она готовится сама и, боюсь, готовит других? Как выяснилось на днях, ситуация у западных границ России настолько плоха, что, несмотря на великолепную подготовку российской армии и на её "Искандеры" в Калининградской области, угроза от неприятеля слишком серьезна. Вот что заявил министр обороны России Сергей Шойгу: "До конца года в Западном военном округе появятся около 20 новых соединений и частей". Министр уточнил, что это будет ответом на активность стран НАТО во главе с США, которые "наращивают интенсивность полетов и присутствие боевых кораблей" у российских границ. Глава Совета безопасности России Николай Патрушев на днях рассказал о новой редакции Стратегии национальной безопасности России: "Всё отчетливее проявляются недружественные по отношению к России действия, направленные на ослабление российской государственности, внутреннего единства, оборонного потенциала. В целях сдерживания России активизируется политическое и экономическое давление, осуществляются попытки дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, инспирирования и радикализации протестного движения, размывания традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Прошу извинить меня за утомляющее цитирование. Но я, например, узнал из сказанного много нового про жизнь России и россиян. Есть "традиционные российские духовно-нравственные ценности", и они "размываются Западом" (вот бы списочек ценностей). Протестное движение в России "инспирируется" и "радикализируется". Я так понимаю, что сам по себе российский народ либо не способен на протестное движение; либо протесты в России априори дружелюбные и мирные, но они "радикализируются" Западом.

Какие выводы из всего этого делаются или уже сделаны руководством России? А такие: "Отмечается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации". В этом месте Патрушеву задают уточняющий вопрос:

"Имеются в виду военные действия?" Ответ: "В первую очередь введение специальных экономических мер, но, в случае необходимости, и силовые методы принуждения".

Россия готовится "выбить зубы" неугодному ей Западу первой – когда решит, что для этого есть повод и причина

Итак, чтобы "предотвратить недружественные действия", Россия готова применить "силовые методы принуждения". Однако обратим внимание на "введение специальных экономических мер", мне приходит на ум только одно: перекрыть газ. Потому что никаких других российских "экономических мер" против враждебного Запада я представить себе не могу. Ну, что-то типа отказаться продавать им российские смартфоны, "Лады", ветчину, сыр, перестать пускать их на курорты Крыма и Кавказа, закрыть их счета в российских банках... А вот газ по "Северному потоку – 2" (кстати, может, именно для этого и нужен так истерично этот самый СП-2). Можно к этому добавить еще заявление главы "Ростеха" Сергея Чемезова: "Всё возможное, чтобы усложнить нам жизнь, уже сделано. Совсем жесткие санкции – это, по сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы. Но думаю, что к этой войне не готовы американцы и европейцы".

Что же у российского руководства на уме в это непростое время? Как Россия собирается жить в мире, к чему стремится?

Думаю, часть ответа содержится здесь: "Предприятия оборонно-промышленного комплекса столкнулись с непростыми проблемами в период пандемии коронавируса, однако принятые меры позволили сохранить их ритмичную и устойчивую работу, заявил президент России Владимир Путин 26 мая. Также, по его словам, гособоронзаказ в 2020 году был выполнен на 99,8%, что является хорошим показателем".

Вывод заключительный только один: Россия готовится к войне. Причем не в том смысле, что в случае агрессии должна быть готова обороняться и защищаться. Россия готовится "выбить зубы" неугодному ей Западу первой – когда решит, что для этого есть повод и причина. Причем решать, реальный это повод или надуманный, Россия будет сама и только сама. И создавать этот повод тоже будет первой. И тогда мало мировому сообществу не покажется.

В стратегии ракетно-ядерной войны есть такие понятия, как "ответный удар", "ответно-встречный удар" и "упреждающий удар". Что такое "ответный", я думаю, всем понятно. "Ответно-встречный" – это когда противник по вам запустил ракеты, вы это обнаружили и успели запустить в ответ свои до того, как их пусковые установки уничтожил удар противника. А вот "упреждающий удар" – это особая история, его наносят, когда решено: война неизбежна, противник обязательно нападет, но ещё не напал, и мы бьём первыми. Есть множество заявлений российских руководителей на тему о том, что Кремль не применит ядерное оружие первым. Смею заверить: они имеют в виду совсем другое. Они все имеют в виду, что Россия не ударит безо всякой причины, а вот "упреждающий удар" – это же совсем другое, мы же по сути обороняемся! Ведь если бы мы не ударили, они бы напали на нас точно и нанесли бы нам огромный ущерб!

В некоторых кругах, к которым, как говорят, были в юности близки некоторые нынешние руководители России, жил и живет принцип: если видишь, что драка неизбежна, бей первым!

А если вы вдруг говорите: "Ну а если ты ошибся, и драки бы не было, а ты человеку зубы выбил ни за что?! Или драку ты первый затеваешь?!" Ответ на это прост и бесхитростен: зубы выбивают вам. Чтобы не приставали с идиотскими вопросами.

Владимир Бекиш – блогер



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