Урок эстонского
Эстония входит в число стран, решительнее всех поддерживающих Украину. Но остались ли здесь бизнесмены и политики, которые все еще ведут дела с Москвой? Какие чувства испытывают сегодня эстонцы к россиянам? И что думают о происходящем русскоязычные эстонцы, какие настроения превалируют в их среде?
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