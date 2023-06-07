Эстония входит в число стран, решительнее всех поддерживающих Украину. Но остались ли здесь бизнесмены и политики, которые все еще ведут дела с Москвой? Какие чувства испытывают сегодня эстонцы к россиянам? И что думают о происходящем русскоязычные эстонцы, какие настроения превалируют в их среде?