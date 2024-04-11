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Уровень реки Урал у Оренбурга превысил десять метров

Оренбург, 10 апреля 2024 года
Оренбург, 10 апреля 2024 года

К утру 11 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 10,6 метра, что на 1,3 метра больше опасного значения. Вода продолжает прибывать, сообщает администрация Оренбургской области.

У затопленного из-за паводка и прорыва дамбы Орска уровень Урала снижается и сейчас составляет 8,6 метра. Сейчас в регионе затоплены почти двенадцать тысяч жилых домов, около пятнадцати тысяч приусадебных участков и кладбище.

Из пострадавших районов эвакуировано 7800 человек, почти полторы тысячи из них остаются в пунктах временного размещения. С начала подъёма воды в регионе за медицинской помощью обратились 175 человек из-за "состояний, связанных с паводком", – шестнадцать из них госпитализированы.

Из зон затопления вывезены 615 сельскохозяйственных животных. С местного ипподрома эвакуируют лошадей: насыпь, с помощью которой пытались остановить воду, не помогла. Верблюда Дашу вывезти из парк-отеля своими силами не могут, но она находится под присмотром сотрудников.

В Оренбургскую область доставлено более 700 тонн гуманитарной помощи из других регионов России. Жители пострадавших районов стоят за водой, едой и средствами гигиены в очередях – продукты выдают по паспорту.

По прогнозу властей Оренбуржья, в ближайшие сутки вода в Урале будет подниматься. Подтопление грозит ещё 3,5 тысячам домов. Есть угроза, что вода перельёт две федеральные трассы. Пока движение по ним не закрыто.

В регионе находятся глава МЧС России Александр Куренков и глава Минстроя России Ирек Файзуллин. Последний заявил, что дамба в Орске "больше похожа на земляной вал", и пообещал проверить версию, что в её прорыве виноваты грызуны. Ранее такие обвинения выдвинул директор компании, которая строила дамбу в Орске. Местные жители в свою очередь обвиняют в потопе халатность властей.

  • Нынешний паводок в Оренбургской области – крупнейший за всю историю наблюдений в регионе. Из-за напора воды в Орске прорвало дамбу. Паводку присвоен статус ЧС федерального характера. По последним данным, ущерб инфраструктуре оценивается в 21 миллиард рублей.

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Орск уходит под воду

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