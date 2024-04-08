Аномальные паводки или коррупция

В Орске самый большой паводок за всю историю, говорят местные жители, и, по данным правительства региона, обстановка развивается по наихудшему сценарию: вода прибывает по 40 сантиметров в сутки. Объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Местные жители жалуются на отсутствие предупреждений о наводнении и маленькие компенсации. Глава МЧС Александр Куренков в ответ обвиняет жителей: якобы они сами пропустили эвакуацию. Путин тем временем обсуждает с главой Росрыболовства сельдь. Наводнение в Орске - технические недоработки в дамбе или во всем виновата природа? В прямом эфире обсуждаем с геологом Константином Ранксом и политиком Олегом Степановым. Ведущий - Артём Радыгин.