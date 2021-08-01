Уроженец Ингушетии попал под защиту комиссариата ООН

Уроженец Ингушетии Ильяс Белхароев попал под защиту представительства управления Верховного комиссариата ООН по делам беженцев. Белхароев более семи лет живёт на Украине. Россия добивалась его выдачи. На родине Белхароева обвиняют в соучастии в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму Ингушетии.

Белхароев получил справку из миграционной службы об обращении за защитой, его экстрадиционное дело приостановлено. Управление Верховного комиссариата ООН признало наличие фактов политического преследования Белхароева, пишет Кавказ.Реалии. В течение трех месяцев миграционная служба Украины должна принять решение о предоставлении статуса беженца или об отказе.

Белхароева задержали в мае по запросу Интерпола. По версии следователей, в 2019 году Берхароев вместе с сообщниками передал предполагаемому лидеру боевого крыла религиозной группы баталхаджинцев патроны и пистолет, из которого были застрелены начальник Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат.

Доказательство вины Белхароева строится на показаниях не знакомого с ним человека, который слышал от других людей о транспортировке оружия, утверждает адвокат.

По делу Эльджаркиева всего арестованы 11 человек, некоторые – заочно, в частности уроженец Ингушетии Курейш Картоев. В январе один из подозреваемый заявил адвокатам о применённых к нему пытках.

Ильяс Белхароев в разговоре с Кавказ.Реалии сообщил, что на родине в Ингушетии постоянно преследуют его родственников – ингушских оппозиционеров. По словам активиста, это месть за то, что они в 2013 году выступили против инициативы федеральных властей за отмену выборов главы республики, и организацию протестов после установления границы между Ингушетией и Чечнёй.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

Больше новостей Радио Свобода в итоговом выпуске видеоновостей: