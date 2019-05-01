Помпео: Кремль отговорил Мадуро от побега из Венесуэлы

Выступая по телевизионному каналу CNN, Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро готовился утром 30 апреля бежать на Кубу, однако Кремль отговорил его.

По словам Помпео, самолет Николаса Мадуро уже находился на взлётной полосе, однако Кремлю удалось убедить его не предпринимать этого шага. Госсекретарь не сообщил кто из российского руководства говорил с Мадуро, он заявил, что самолет должен был направиться в Гавану.

Помпео подтвердил полную поддержку Вашингтоном лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Во вторник утром Гуайдо призвал своих сторонников выйти на улицы, чтобы свергнуть Мадуро. Противостояние между двумя сторонами обострилось и более 50 человек с ранениями были доставлены в медицинский центр в Каракасе.

О своей поддержке венесуэльской оппозиции и признании Хуана Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы заявили власти США, Бразилии, Колумбии, Перу, Аргентины, Чили и большинства европейских стран. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон написал, обращаясь прямо к министру обороны Венесуэлы Владимиру Падрино: "Вооруженные силы Венесуэлы должны защитить Конституцию и народ. Они должны поддержать Национальную ассамблею и легитимные институты власти и выступить против узурпаторов демократии". Болтон ранее заявил, что ближайшие союзники Мадуро поддерживают контакт с Гуайдо и ведут переговоры о его отстранении от власти. Президент США Дональд Трамп со своей стороны пригрозил «полным эмбарго» и введением санкций против Кубы, если ее войска не прекратят операции в Венесуэле.