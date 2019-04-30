Синие ленты. Гуайдо обещает свергнуть Мадуро 1 мая

В Каракасе с раннего утра 30 апреля идут спорадические столкновения сторонников оппозиции и небольших групп перешедших на их сторону военных и национальных гвардейцев с армией и полицией. В основном обе стороны применяют дымовые шашки, бутылки или камни, но не огнестрельное оружие. Однако сообщения о перестрелках поступают из разных районов города. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил о финальной фазе операции "Свобода", призванной отстранить от власти президента Николаса Мадуро и его правительство. 1 мая на улицы по призыву Гуайдо должны выйти миллионы всех недовольных чавистским режимом – на мирный протест.

С утра вторника, 30 апреля, на улицах Каракаса стали появляться венесуэльские военнослужащие с синими лентами и повязками на лицах и рукавах – это военные и бойцы Национальной гвардии, перешедшие на сторону оппозиции. Спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, признанный временным лидером Венесуэлы США и большинством стран Европы и Латинской Америки, в одном из районов Каракаса, занятом восставшими, возле военной авиабазы Ла-Карлота на рассвете выступил перед ними с речью.

Рядом с ним находился другой лидер оппозиции, Леопольдо Лопес, незадолго до этого освобожденный из-под домашнего ареста группой солдат, выступивших против правительства. Вместе Гуайдо и Лопес, в окружении теперь верных им военных с синими лентами, призвали все венесуэльские вооруженные силы к восстанию против режима правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) и "узурпатора" Николаса Мадуро.

"Наши смелые солдаты, отважные патриоты, храбрецы, верные Конституции, откликнулись на наш призыв, и мы встретились на улицах", – заявил Гуайдо в видео, размещенном в его твиттере. "Момент настал! Мы собираемся добиться свободы и демократии для Венесуэлы". На видео заметны несколько десятков построившихся рядом с Гуайдо солдат и офицеров, по-видимому, перед бронетранспортерами.

Тем не менее все пока указывает на то, что Хуан Гуайдо может рассчитывать на поддержку лишь малой части военных – и именно поэтому он призвал венесуэльцев выйти на улицы 1 мая на ненасильственную демонстрацию. Пока непонятно, сколько людей в действительности последуют за ним в среду – властям удалось заблокировать по всей Венесуэле почти все социальные сети и мессенджеры.

В тот же день, 30 апреля Хорхе Родригес, министр информации Венесуэлы в правительстве Николаса Мадуро, заявил, что "небольшая группа предателей" в рядах вооружённых сил попыталась устроить в стране переворот. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино, сторонник чавистов, также сообщил, что никто в армии не поддержал "ультраправый фашистский путч". Хорхе Родригес и Владимир Падрино уверяют, что боливарианские военные готовы с оружием в руках защищать завоевания социализма, Конституцию и президента Николаса Мадуро, и призывают граждан, верных идеям чавистов, не терять бдительности и боевой готовности.

В тот момент, когда Хуан Гуайдо и Леопольдо Лопес заканчивали записывать свое видеообращение, рядом появились верные правительству Мадуро военные, которые начали забрасывать их всех гранатами со слезоточивым газом – причем многие из них сторонникам оппозиции удавалось быстро подобрать и забросить обратно. Вокруг места столкновения собралось довольно много мирных жителей, которые скорее наблюдали за происходящим, но не выражали одобрения ни одной из сторон конфликта.

О начале 6 апреля операции Libertad ("Свобода"), которая имеет своей конечной целью прекращение правления Николаса Мадуро, чавистской Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) и "боливарианской революции", спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил еще в конце марта.

Позднее днем 30 апреля сам президент Николас Мадуро призвал в Твиттере всех сограждан "сохранять революционную бдительность и мобилизоваться", чтобы не допустить в Венесуэле государственного переворота. Он употребил одно из своих любимых выражений – "стальные нервы":

"У нас должны быть стальные нервы! Я разговаривал с командующими всех видов и родов войск, они показали свою полную лояльность народу, Конституции и родине. Я призываю к максимальной мобилизации народа, чтобы обеспечить победу мира. Мы победим!"

С 4 апреля подконтрольные чавистам Верховный суд и Генеральная прокуратура Венесуэлы начали процесс уголовного преследования Хуана Гуайдо, после того как марионеточное Национальное учредительное собрание (аналог Национальной ассамблеи, альтернативный "второй парламент", не признанный никем в мире. – РС) лишило лидера оппозиции депутатской неприкосновенности.

Тем временем о своей поддержке венесуэльской оппозиции и переходящих на ее сторону военных заявили власти США, Бразилии, Колумбии, Перу, Аргентины и Чили. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон написал, обращаясь прямо к министру обороны Венесуэлы Владимиру Падрино: "Вооруженные силы Венесуэлы должны защитить Конституцию и народ. Они должны поддержать Национальную ассамблею и легитимные институты власти и выступить против узурпаторов демократии. США – на стороне народа Венесуэлы".

Во вторник, 30 апреля, агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники в Белом доме, что миллиардер Эрик Принс, основатель американской частной военной компании Academi, ранее называвшейся Blackwater, сейчас через своих партнеров в американском правительстве пытается добиться, чтобы в Венесуэлу были направлены тысячи его наемников. Согласно информации агентства Reuters, Принс встречался с влиятельными сторонниками президента Дональда Трампа и богатыми венесуэльцами, живущими в изгнании, чтобы заручиться поддержкой своего плана – согласно которому в эту южноамериканскую страну будут отправлены около пяти тысяч говорящих по-испански бойцов Academi. На реализацию идеи Эрика Принса требуется около 40 миллионов долларов.

Согласно двум осведомленным источникам Reuters, операция Academi может начаться прямо с боевых действий, а затем она должна перерасти в стабилизационную миссию. Идея Принса состоит в том, чтобы создать "динамическое событие", которое могло бы изменить патовую ситуацию, сложившуюся в Венесуэле между двумя противоборствующими лагерями, чавистами во главе с Мадуро и оппозицией во главе с Гуайдо, обладающими примерно равными силами и числом сторонников.