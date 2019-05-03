Иностранные фирмы, действующие на Кубе, - объект исков в США

2 мая были поданы первые два иска в американском суде против европейских и американских компаний на Кубе пользующихся принадлежавшим американцам имуществом, национализированным после прихода к власти Фиделя Кастро.

Истцы Бен и Гарсия-Бенгочеа подали свои иски в федеральном суде города Майами - крупнейшего центра кубинских иммигрантов в США. Оба истца являются наследниками богатых кубинских семей в собственности которых находились аэропорт Гаваны, гостиницы, доки, крупные плантации сахарного тростника и табака.

Бен и Гарсия-Бенгочеа решили воспользоваться законом Хелмса-Бертона, действию которого президент США Дональд Трамп дал зеленый свет в середине апреля. Закон Хелмса-Бертона был принят в 1996 году, им предоставляется возможность судить в американских судах иностранные компании на Кубе, которые пользуются экспроприированным имуществом. До сих, однако, все предшественники Трампа приостанавливали действие закона, ссылаясь на национальные интересы. Они опасались, что преследование иностранных фирм вызовет ответные действия против американских компаний и внесет хаос в систему торговых отношений со странами-союзниками.

Мнения юристов в отношении таких исков расходятся. Одни считают, что такие иски имеют малый шанс на успех из-за высоких судебных расходов, сложности подачи заявлений, отсутствия требуемой документации и неясности в области права затрагивающего вопросы международной торговли. Другие убеждены, что иски следует подавать даже по принципиальным соображениям.

Американские СМИ указывают, что среди потенциальных ответчиков таких исков могут оказаться компании из Испании, которым принадлежит сеть гостиниц Meliá и Iberostar, французская компания Pernod Ricard, один из крупнейших в мире производителей алкогольных напитков а также компании из Великобритании и Канады и американские круизные операторы, чьи суда заходят в экспроприированные режимом Кастро порты.

Куба опасается, что введением в действие закона Хелмса-Бертона будет нанесен серьезный ущерб иностранным инвестициям в стране. На первомайском параде в среду в Гаване участники несли плакаты и лозунги, осуждающие закон Хелмса-Бертона.

Европейский союз заявил, что может подать иск к США во Всемирной торговой организации или наложить санкции против американских юридических лиц, которые предъявляют иски в соответствии с законом Хелмса-Бертона.