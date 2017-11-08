Демократы одержали важные победы на местных выборах в США

Во вторник кандидаты от Демократической партии одержали победу на местных выборах в нескольких штатах, внушив оптимизм демократам за год до промежуточных выборов в Конгресс, где партия сейчас находится в меньшинстве.

Наибольшее внимание привлекла победа на выборах губернатора в штате Вирджиния, где победу одержал нынешний вице-губернатор Ралф Нортэм, который сделал критику президента Трампа и его политики основным тезисом своей предвыборной кампании. Нортэм набрал около 54 процентов голосов, значительно опередив республиканца Эда Гиллеспи, выступавшего за ограничение иммиграции и в защиту конфедеративных символов. Президент Дональд Трамп, заявив, что Гиллеспи провел достойную кампанию, пожурил кандидата за то, что тот более решительно не выступил в поддержку политики президента.

В штате Нью-Джерси на смену губернатору-республиканцу Крису Кристи придет демократ Филип Мерфи, в прошлом один из руководителей инвестиционного банка Goldman Sachs. Кристи, отслуживший два срока в должности губернатора, больше не мог выдвигать свою канидатуру в губернаторы. Мало того, его рейтинги к концу второго срока упали до 15 процентов. Из-за непопулярности Кристи у республиканского кандидата не было никаких шансов на победу в Нью-Джерси.

В Нью-Йорке на выборах мэра второй раз подряд победил Билл де Блазио, который стал первым с конца 80-х годов прошлого века демократом, избранным на второй срок. Де Блазио, оппонентом которого была практически неизвестная нью-йоркцам член городского совета Николь Малиотакис, пообещал ввести более щадящие налоги на домовладельцев, расширить финансирование дошкольного образования и повысить налоги на самых состоятельных жителей города для того, чтобы повысить инвестиции в обновление и развитие нью-йоркского метро.