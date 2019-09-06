Стали известны обвинения, предъявленные менеджеру Ростеха

В четверг американская прокуратура обнародовала обвинения в сговоре о хищении интеллектуальной собственности и патентов, предъявленные гражданину России Александру Коршунову и гражданину Италии Маурицио Бьянки. 57-летний Коршунов и 59-летний Бьянки обвиняются в сговоре и попытке хищения коммерческих секретов американской авиационной компании GE Aviation - ведущего мирового поставщика авиационных двигателей.

Обвинение против них было выдвинуто 21 августа, но только 5 сентября о нем стало официально известно. Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя, Италия.

Согласно обвинительному заключению, Коршунов работал в АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», входящую в корпорацию Ростех. Бьянки работал директором итальянской дочерней компании GE Aviation и отвечал за бизнес в России и Китае.

В АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» входит также расположенная в Перми компания «Авиадвигатель». «Авиадвигатель» была подвергнута санкциям Министерства торговли США в сентябре 2018 года за действия, противоречащие национальной безопасности или внешнеполитическим интересам Соединенных штатов, то есть любая передача ей американских технологий является незаконной.

После ухода с GE Aviation Бьянки начал работать в компании Aernova в Италии. В обвинении указано, что во время предполагаемого сговора между Коршуновым и Бьянки между Aernova и «Авиадвигатель» существовал деловой контракт.

В обвинительном заключении говорится, что в период с 2013 по 2018 год Бьянки по указаниям Коршунова нанимал действующих или бывших сотрудников итальянского филиала GE Aviation для проведения консультационных работ, связанных с коробками передач для реактивных двигателей. Ведомости на эту работу были оформлены так, что заказчиками выступали Коршунов и Бьянки, а в качестве владельца патентов и интеллектуальной собственности в результате этой работы был указан Минпромторг России.



Как утверждается, в ходе консультаций сотрудники использовали коммерческие секреты, принадлежащие GE Aviation, для составления технических отчетов. Усилия были сосредоточены на дополнительных редукторах, изготовленных Avio Aero, которые являются внешними компонентами двигателя и обеспечивают питание таких систем как гидравлические насосы, генераторы и топливные насосы.



Согласно обвинению, Коршунов организовал и оплатил расходы сотрудников GE Aviation для встреч с ним в июне 2013 года на парижском авиасалоне в Ле-Бурже и в 2014 году в Милане для обсуждения и пересмотра технических отчетов.



По американским законам, сговор с целью хищения коммерческой тайны карается лишением свободы сроком до 10 лет.