Министр труда США ушел в отставку после резкой критики в прессе

Министр труда США Александр Акоста объявил о своей отставке. Это решение стало результатом резкой критики министра в прессе за его мягкое отношение в бытность прокурором к миллиардеру, обвиненному в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. Отставка была принята президентом США Дональдом Трампом.

Давний эпизод в профессиональной биографии Акосты привлек внимание СМИ после того как 6 июля американский мультимиллионер и финансист Джефри Эпштейн был арестован в связи с обвинениями в причастности к сексуальным преступлениям. Против Эпштейна были выдвинуты также обвинения в торговле людьми.

В 2008 году Эпштейну были предъявлены подобные обвинения во Флориде, где Акоста работал федеральным прокурором. Дело тогда завершилось досудебным соглашением прокуратуры и Эпштейна. Ему пришлось зарегистрироваться как сексуальному преступнику, выплатить компенсацию жертвам и провести 13 месяцев в окружной тюрьме, хотя он мог во время заключения выходить на работу 6 дней в неделю. Критики министра обвинили его в том, что наказание было исключительно щадящим для обвиняемого. На пресс-конференции в четверг Акоста попытался объяснить, что это был наиболее реалистичный способ наказания Эпштейна, иначе богатый финансист мог вообще уйти от расплаты. Однако объяснения вызвали новую волну критики в прессе.

Акосту также подвергли критике за то, что было засекречено положение сделки о том, что Эпштейн не будет подвергаться уголовному преследованию по выдвинутым обвинениям. В феврале федеральный судья заявил, что прокуроры нарушили права жертв, сохранив соглашение в тайне.

Трамп высоко оценил работу Акосты как министра труда. Сообщение о его отставке было неожиданным, потому что лишь днем раньше президент Трамп выражал поддержку своему министру.