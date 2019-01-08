Ким Чен Ын находится в Китае с официальным визитом

В понедельник глава Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзинпина.

О заранее необъявленном визите сообщили в понедельник вечером официальные китайские и северокорейские СМИ. Американские аналитики считают, что целью поездки является координация действий Пхеньяна и Пекина перед возможной встречей Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. На прошлой неделе Дональд Трамп сообщил о том, что он получил "замечательное" письмо от Ким Чен Ына, а в воскресенье президент США рассказал о том, что ведутся обсуждения относительно места проведения вероятной американо-северокорейской встречи в верхах. "Они хотят встречи, мы хотим встречи. Посмотрим, что из этого выйдет", - пояснил президент Трамп.

В прошлом году Ким Чен Ын трижды посещал Пекин, в том числе до и после американо-северокорейского саммита в Сингапуре в июне 2018 года. На этом саммите два лидера заявили о готовности добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова. Однако никаких формальных шагов в этом направлении пока не было предпринято.