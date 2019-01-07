СМИ: Трамп и Ким Чен Ын, возможно, встретятся во Вьетнаме

Новая встреча президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, возможно, пройдёт в столице Вьетнама – Ханое. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на южнокорейскую газету Munhwa Ilbo.

По данным издания, представители обеих сторон уже провели консультации, на которых обсудили основные организационные моменты. Как отмечает Bloomberg, Вьетнам давний союзник Пхеньяна, и у него хорошие отношения с Вашингтоном. Ожидается, что речь, как и во время предыдущей встречи, пойдет о ядерном разоружении КНДР.

В октябре Трамп сообщил, что новая встреча с Ким Чен Ыном возможна после промежуточных выборов в Конгресс, которые состоялись на 6 ноября.Тогда же лидер КНДР заявил о своей готовности к встрече с Трампом и пригласил международных экспертов проконтролировать демонтаж ядерного полигона. В декабре американский президент не исключил, что саммит может состояться в январе-феврале 2019 года. В качестве возможных хозяев встречи упоминались Сингапур, Монголия и Швейцария.

В июне в Сингапуре состоялась первая, и пока единственная встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, в рамках которого Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в ответ на предоставление Вашингтоном гарантии безопасности и снятия экономических санкций. Северная Корея также пообещала США ликвидировать полигон, где испытывали ядерное оружие. Однако уже спустя месяц в СМИ стала появляться информация о том, что КНДР не отказалась от планов по созданию новых межконтинентальных баллистических ракет.