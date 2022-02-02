США предложат России инспектировать ракеты на базах НАТО

Соединённые Штаты готовы рассмотреть возможность предоставления России допуска на базы НАТО в Румынии и Польше для инспекции размещённых там ракет. Об этом сообщает со ссылкой на источники агентство Bloomberg.

Россия озабочена размещением баз противоракетной обороны рядом со своими границами. Москва опасается, что на базах могут быть размещены не только противоракеты, но и крылатые ракеты "Томагавк", потенциально пригодные для доставки ядерных боеголовок. В последний раз президент России Владимир Путин говорил об этом 1 февраля после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Источники Bloomberg, близкие к администрации президента США Джо Байдена, говорят, что администрация проинформировала Кремль о готовности допустить российских инспекторов на базы. При этом соглашение может быть достигнуто только после обсуждения с союзниками, особенно с Польшей и Румынией, отмечает один из источников.

В ответ США потребуют предоставления аналогичной информации о некоторых российских базах с крылатыми ракетами.

Новость о предложении Вашингтона последовала вскоре после появления информации о готовящейся поездке министра обороны США Ллойда Остина в Европу на встречу с коллегами из стран НАТО.

Предполагается, что на саммите будет обсуждаться кризис вокруг Украины и возможной подготовке нового вторжения России на её территорию. Информацию о поездке Пентагон подтвердил корреспонденту "Голоса Америки" Карле Бабб, написала она в твиттере 2 февраля.