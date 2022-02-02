Страхи Путина: "Нам что, воевать с блоком НАТО?"

Нынешние масштабы военной активности России на границе с Украиной никогда не наблюдались ранее, сообщает телеканал Sky news со ссылкой на начальника штаба обороны Британии адмирала Тони Радакина. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Киеве провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны подчеркнули, что полномасштабное военное вторжение России на Украину будет «крупной стратегической ошибкой» и повлечет за собой «серьезные гуманитарные последствия». Великобритания заверила, что «стоит плечом к плечу с Украиной перед лицом продолжающейся российской агрессии».

Состоялся телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД Сергеем Лавровым. Блинкен призвал Россию незамедлительно отвести войска и военную технику от границ с Украиной». Госсекретарь США заявил, что «Россия должна немедленно предпринять шаги для деэскалации» и подчеркнул, что «российское вторжение в Украину будет иметь серьезные последствия». Он выразил надежду, что Россия «изберет путь дипломатии» в разрешении кризиса вокруг Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после разговора заявил журналистам, что Запад пытается полностью забыть о ключевом принципе неделимости безопасности.

Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Орбаном вновь доказывал, что Украине не место в НАТО: "США, та же НАТО могут сказать, в том числе и Украине: мы хотим обеспечить вашу безопасность, мы дорожим ею, мы уважаем ваше стремление, но мы не может вас принять, потому что у нас есть другие, уже ранее принятые международные обязательства. Чего же непонятного или даже обидного для Украины?"

Путин считает, что Украина хочет отнять у России Крым военной силой, а США используют Украину для ослабления России.

Ситуацию в стране и в мире обсуждаем с историком Андреем Зубовым.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы 2 февраля в 19:05