Reuters: ЕС может расширить санкции против России из-за турбин Siemens

Германия призывает Европейский союз расширить санкции против нескольких граждан России и ряда компаний из-за газовых турбин Siemens, которые были доставлены в аннексированный Крым. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Брюсселе.

24 июля заместитель министра энергетики Вячеслав Кравченко сообщил, что Россия объявит новый тендер на постройку электростанции в Крыму.

21 июля Siemens объявил о прекращении поставок оборудования российским компаниям, которые подконтрольны государству. В концерне заявили, что нашли доказательства того, что все четыре газовые турбины, которые были поставлены летом 2016 года в Краснодарский край, были на месте модифицированы и незаконно перемещены в аннексированный Крым.

11 июля Siemens подала иск в Арбитражный суд Москвы против российских компаний-партнеров. Концерн потребовал вернуть в Тамань находящиеся в Крыму турбины. В "Технопромэкспорте" настаивают, что турбины для Крыма приобрели на вторичном рынке и провели модернизацию установок своими силами. Кремль заявил, что на полуострове устанавливают турбины российского производства, собранные из российских компонентов.

