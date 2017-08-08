Конгресс может ввести меры по борьбе с кремлевской пропагандой

Американские законодатели могут утвердить специальную программу противодействия российской пропаганде если госдепартамент не предпримет активных действий в этом направлении, предупредил внешнеполитическое ведомство влиятельный конгрессмен.

Конгрессмен-демократ Элиот Энгел, один из руководителей внешнеполитического комитета Палаты представителей направил письмо госсекретарю США Рексу Тиллерсону, в котором содержится призыв разработать соответствующую стратегию и во взаимодействии с Конгрессом воплотить ее. "В противном случае Палата представителей и Сенат будут вынуждены искать законодательные альтернативы для того, чтобы отнестись к угрозе, представляемой Россией и ИГИЛ (организация запрещена в России - РС) с надлежащей серьезностью", - говорится в письме конгрессмена.

Поводом для письма, направленного в пятницу, стала информация о том, что госдепартамент не израсходовал 80 миллионов долларов, выделенных Конгрессом на нейтрализацию иностранной, главным образом, российской пропаганды и дезинформации. Законодатели подозревают, что госдепартамент не хочет раздражать Москву, рассчитывая на сотрудничество с ней по некоторым вопросам. По словам госсекретаря Рекса Тиллерсона, его ведомство намерено спешить с раходованием этим средств с тем, чтобы использовать их с наибольшей пользой.

В понедельник журнал "Ньюсуик" сообщил о том, что спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Пол Райан стал объектом ожесточенной атаки российских интернет-ботов, распространявших в "Твиттере" сообщения с призывом к отставке Райана.