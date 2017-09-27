Сенатский комитет одобрил кандидатуру посла США в России

Во вторник комитет Сената США по международным делам единодушно поддержал кандидатуру Джона Хантсмана, назначенного президентом Дональдом Трампом на пост посла США в России.

Республиканец Джон Хантсман, в прошлом губернатор Юты и посол США в КНР, заявил во время слушаний, что он без колебаний будет напоминать российским официальным лицам, что российское правительство несет ответственность за свои действия, в частности, за вмешательство в американские президентские выборы. Кандидат в послы также заверил сенаторов, встревоженных заявлениями Дональда Трампа о готовности сотрудничать с Владимиром Путиным, о намерении в роли посла расширять контакты с россиянами с целью поддерживать "обмен мыслями и идеями".

Влиятельный сенатор-демократ Бен Кардин приветствовал назначение Хантсмана и заявил, что он продемонстрировал приверженность американским ценностям и готовность строить свою деятельность, исходя из них.