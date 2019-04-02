США прекращают поставки Турции оборудования для истребителей F-35

Оборонное ведомство США сообщило о прекращении Вашингтоном поставок оборудования Турции для истребителя F-35. Это первый практический ответ на решение Анкары начать в октябре развертывание российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Турция заключила контракт с Россией на поставку С-400 в 2017 г. При этом в конце прошлого года Анкара также приобрела у США комплекс ракет Patriot на сумму в три с половиной миллиарда долларов.

Представители США и НАТО неоднократно предупреждали Турцию, что российская ракетная система не может быть интегрирована в воздушную и противоракетную оборону НАТО. Вашингтон пытался убедить Анкару отказаться от сделки в пользу американской противоракетной системы Patriot, указывая на то, что покупка оружия у России может привести к санкциям против Турции. Однако турецкие власти настаивали, что американские зенитно-ракетные комплексы не являются заменой российским С-400. Согласно источникам в Пентагоне, американские военные опасаются, что в результате использования противовоздушных комплексов С-400 Турцией Россия сможет получить информацию как распознавать в воздухе американские истребители-невидимки.

Прекращение поставок запасных частей и эксплуатационной документации к запланированной поставке Турции F-35 июне, является первым шагом к возможной отмене продажи самолета, который еще не был доставлен Турции. Законопроект об отказе от экспорта F-35 в Турцию был внесен на прошлой неделе в американский Сенат. Согласно этому документу, сделка по продаже самолетов состоится, только если Анкара откажется от закупки российских противоракетных систем. Агентство Reuters сообщило на прошлой неделе, что Вашингтон рассматривает вопрос о том, сможет ли исключить Турцию из цикла производства F-35. Турция изготавливает части фюзеляжа, шасси и кабины самолета.

Предполагается, что решение США по поводу F-35 осложнит визит министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Вашингтон на этой неделе для участия в саммите НАТО. Перед началом саммита Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отношения НАТО с Россией будут занимать главное место в повестке встречи.