"США за Израиль. Точка." Байден осудил атаку ХАМАС на израильтян

После нападения боевиков ХАМАС Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа. Что будет с захваченными террористами израильскими заложниками;
Как израильские спецслужбы допустили террористическую атаку на Израиль такого масштаба;
Джо Байден выразил полную поддержку Соединенными Штатами Израиля, Москва предлагает "разобраться в причинах конфликта";
Максим Галкин опроверг слухи о бегстве своей семьи из Израиля после начала войны на Ближнем Востоке.
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