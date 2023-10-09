"США за Израиль. Точка." Байден осудил атаку ХАМАС на израильтян

После нападения боевиков ХАМАС Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа. Что будет с захваченными террористами израильскими заложниками;

Как израильские спецслужбы допустили террористическую атаку на Израиль такого масштаба;

Джо Байден выразил полную поддержку Соединенными Штатами Израиля, Москва предлагает "разобраться в причинах конфликта";

Максим Галкин опроверг слухи о бегстве своей семьи из Израиля после начала войны на Ближнем Востоке.

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!