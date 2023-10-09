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Время Свободы

"США за Израиль. Точка." Байден осудил атаку ХАМАС на израильтян

Biden Israel Palestinians World Reaction

Информационный дайджест "Время Свободы", 9 октября

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Время Свободы - Темы дня 09.10.2023
by Радио Свобода

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После нападения боевиков ХАМАС Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа. Что будет с захваченными террористами израильскими заложниками;

Как израильские спецслужбы допустили террористическую атаку на Израиль такого масштаба;

Джо Байден выразил полную поддержку Соединенными Штатами Израиля, Москва предлагает "разобраться в причинах конфликта";

Максим Галкин опроверг слухи о бегстве своей семьи из Израиля после начала войны на Ближнем Востоке.

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