Ушаков: продления перемирия не будет, списки на обмен готовятся

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков вновь заявил, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной пока не запланирован. Он также отметил, что перемирие сейчас заключено до 11 мая, и речи о его продлении не идёт: "Нет, была договоренность, о том, что перемирие, посвященное Дню Победы, будет продолжаться три дня: 9, 10 и 11 числа".

Президент США Дональд Трамп, накануне объявивший о трёхдневном перемирии, одновременно с этим говорил о продолжении переговорного процесса и о том, что перемирие может продлиться дольше, чем три дня.

На уточняющий вопрос Ушаков ответил, что Трамп верит в продление режима перемирия между Россией и Украиной, но это "зависит не только от него". Надежду Трампа на продление перемирия Ушаков назвал "неподкреплённой".

"Про переговоры никто не говорил, пока что взята пауза, и о следующем раунде договоренностей не достигнуто", - заявил также Ушаков, вновь, как и несколько дней назад, увязав продолжение переговоров с выводом украинских войск из Донецкой области (Киев не принимает это требование).

Ушаков также рассказал, что российско-американские контакты активизировались после, как он выразился, угроз Украины и ответных угроз со стороны России ударить по Киеву. В течение двух дней удалось согласовать перемирие, во время которого должен пройти также обмен пленными в формате 1000 на 1000. По словам Ушакова, в субботу обмен вряд ли состоится, поскольку сейчас идёт работа со списками. "Нужно вначале составить этот список, найти реальных людей, потом договориться, а потом и начать физический обмен", - цитирует его слова "Интерфакс".

Ушаков также сказал, что в ходе встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо с Путиным в Кремле 9 мая словацкий премьер рассказал о своей недавней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, но не передавал от него никаких "посланий".

Сам Фицо - единственный лидер страны ЕС, посетивший Москву 9 мая (от посещения парада он, впрочем, воздержался) - пока не комментировал свою встречу с Путиным. На видео перед началом встречи, которое опубликовали журналисты кремлёвского пула, слышно, как Путин даёт оценку параду: "достойно, спокойно, без излишней милитаризации".

На параде впервые за долгое время не было военной техники, а сам он прошёл в сокращённом режиме.



