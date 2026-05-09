Первый день "перемирия Трампа". ВСУ сообщили об атаке дронов

9 мая началось трехдневное перемирие между Россией и Украиной, о котором ранее сообщил президент США Дональд Трамп.
Утром в субботу Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 9 мая Украину атаковали 43 российский беспилотника и ракета "Искандер-М". 34 дрона были нейтрализованы. Согласно сообщению, речь идет о периоде с 18:00 8 мая.
Утром в субботу ВСУ дважды сообщили о дронах в районе Запорожья, в городе объявляли воздушную тревогу.
Глава Запорожской областной администрации Иван Федоров сообщил, что в Пологовском районе российский дрон атаковал автомобиль. 67-летний водитель машины погиб на месте, его пассажиры – 62-летний мужчина и 81-летняя женщина – получили ранения и были госпитализированы.
Минобороны России утром 9 мая сообщило о 44 перехваченных украинских дронах, но уточнило, что речь идет о периоде до 24 часов – то есть до вступления в силу перемирия.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что попыток срыва празднования Дня Победы не было. Его также спросили, видели ли в Кремле заявление Трампа о том, что было бы хорошо продлить прекращение огня.
"Не видели. Перемирие сейчас 9-10-11 (мая), других разговоров не было", – ответил Песков.
- 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что было достигнуто соглашение о трёхдневном перемирии между Россией и Украиной. В Киеве и Москве впоследствии подтвердили договорённости. По словам Трампа, перемирие будет продолжаться 9, 10 и 11 мая и будет включать в себя как остановку боевых действий, так и обмен заключёнными в формате 1000 на 1000. Как пишет Трамп, с просьбой о перемирии обратился именно он, и президенты России и Украины согласились.
- Ранее Россия в одностороннем порядке объявила о перемирии 8 и 9 мая, пригрозив Украине в случае срыва парада массированным ударом по центру Киева, а в случае нарушения перемирия – "адекватным ответом". Владимир Зеленский предлагал режим тишины с 6 мая, но Россия его сразу нарушила, в том числе ударами по городам Украины. В ночь на 8 мая регионы России подверглись масштабной атаке.