Первый день "перемирия Трампа". ВСУ сообщили об атаке дронов

9 мая началось трехдневное перемирие между Россией и Украиной, о котором ранее сообщил президент США Дональд Трамп.

Утром в субботу Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 9 мая Украину атаковали 43 российский беспилотника и ракета "Искандер-М". 34 дрона были нейтрализованы. Согласно сообщению, речь идет о периоде с 18:00 8 мая.

Утром в субботу ВСУ дважды сообщили о дронах в районе Запорожья, в городе объявляли воздушную тревогу.

Глава Запорожской областной администрации Иван Федоров сообщил, что в Пологовском районе российский дрон атаковал автомобиль. 67-летний водитель машины погиб на месте, его пассажиры – 62-летний мужчина и 81-летняя женщина – получили ранения и были госпитализированы.

Минобороны России утром 9 мая сообщило о 44 перехваченных украинских дронах, но уточнило, что речь идет о периоде до 24 часов – то есть до вступления в силу перемирия.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что попыток срыва празднования Дня Победы не было. Его также спросили, видели ли в Кремле заявление Трампа о том, что было бы хорошо продлить прекращение огня.

"Не видели. Перемирие сейчас 9-10-11 (мая), других разговоров не было", – ответил Песков.