Ушаков: спецпосланники Трампа могут скоро приехать в Москву

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут в скором времени приехать в Москву, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Рано или поздно, я думаю, достаточно скоро, наши постоянные коллеги Стив Уиткофф и Кушнер приедут в Москву, мы продолжим с ними диалог", – сказал Ушаков журналисту Павлу Зарубину. По его словам, он бы "не сказал, что в Вашингтоне как-то бросают украинскую проблематику".

Ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, выразил готовность направить делегацию в Москву для мирных переговоров. "Я бы это сделал. Мне бы очень хотелось, чтобы эта война закончилась", – сказал Трамп.

8 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США по-прежнему готовы играть роль посредника для достижения мирных договоренностей между Россией и Украиной, однако Вашингтон не будет "терять время", если процесс мирного урегулирования не будет продвигаться вперед. Рубио констатировал, что пока что усилия США "по ряду причин" не привели к плодотворному результату, и переговоры "застопорились".