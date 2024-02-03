Ушёл с поста помощник депутата Бундестага, обвинённый в связях с ФСБ

Политтехнолог Владимир Сергиенко, которого авторы опубликованного на этой неделе в Германии журналистского расследования заподозрили в работе на ФСБ, ушёл с должности помощника депутата Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Ойгена Шмидта. Об этом в субботу написал в соцсетях Шмидт.

По словам депутата, Сергиенко сообщил ему о намерении уйти в пятницу. "Направленная против него кампания в СМИ лишает его возможности продолжать свою работу", - пишет Шмидт, отмечая, что "уважает его решение и понимает его". Депутат также написал, что подал в суд на газету Bild, обвинив её в распространении ложных фактов. Публикацию расследования о Сергиенко Шмидт связал с растущей популярностью "Альтернативы для Германии" и попыткой её дискредитации; по существу расследование он не прокомментировал.

Журнал Der Spiegel и портал The Insider в совместном расследовании выступили с утверждением, что Владимир Сергиенко поддерживал контакт с офицером ФСБ и, в частности, обсуждал с ним поданный от парламентской фракции АдГ иск в Федеральный конституционный суд Германии иск об остановке поставок танков Украине.

Сергиенко долгое время находится под наблюдением западных спецслужб. Он регулярно бывал в Москве, участвовал в ток-шоу на российском телевидении. В апреле 2023 года немецкие таможенники обнаружили у него при возвращении из России 9 тысяч евро и российский паспорт.

По сведениям Spiegel, управление внутренних дел берлинского сената добивается лишения Владимира Сергиенко гражданства ФРГ, полученного в ноябре 2022 года.

Сергиенко отрицает связь с российской разведкой. В комментарии журналу Der Spiegel он отрицал контакты с сотрудником ФСБ, а подозрения в связях с Россией назвал выдумкой.