В городах России на рекламных щитах появилась информация о потерях

В Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Ульяновске на экранах нескольких электронных рекламных щитов появились выдержки из рассказов мобилизованных и их родственников о происходящем на войне в Украине.

В частности на билбордах появилась информация о том, что мобилизованных бросают на передовую без минимальной подготовки, используя их как "мясо". Также на некоторых щитах были размещены рассказы военных о больших потерях в рядах российской армии.

Власти Екатеринбурга назвали произошедшее "взломом", сообщив, что полиция уже ищет неизвестных хакеров, которые перепрограммировали рекламные щиты. Администрации двух других городов произошедшее пока не комментировали.

Ранее журналистам Русской службы Би-би-си совместно с "Медиазоной" и командой волонтёров удалось подтвердить гибель 20 451 российского солдата в войне с Украиной. Они отмечают высокий уровне потерь среди мобилизованных. Журналистам удалось установить гибель 1900 таких военнослужащих. Отмечается, что 60% из них погибли после 1 января этого года. Также известно о 53 мобилизованных, умерших на территории России в воинских частях и пунктах сбора.