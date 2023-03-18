Утопия становится реальностью. Соцсети об ордере на арест Путина

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Суд подозревает Путина в совершении уголовного преступления, имеющего признаки геноцида: насильственном перемещении людей, включая детей, с территории Украины. Кроме ордера на арест Путина, Международный уголовный суд выдал и ордер на арест уполномоченной по правам ребёнка при Президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Лена Маркова

По традиции, каждую пятницу объявляют иноагентов, нежелательных персон и т.д.

Сегодня очередь Гааги.

Всеволод Чернозуб

Эх, сколько ж лет кричали на акциях "Путина в Гаагу" и вот первый шажок. Даже не верится!

Юлия Латынина

Мы выполнили ваше поручение, Владимир Владимирович, украли украинских детей!

Знаете, почему Гаага хлопнула Путина именно по линии детей и Львовой-Беловой? Потому что самое сложное для юристов – доказать цепочку преступных приказов. А тут месяц как дама сама пришла к Путину и по тв показали, как он все велел и одобрил. Допиарились.

Андрей Мальгин

Латынина права: МУС не случайно начал с детской темы. Для обвинения в военных преступлениях придется проследить всю цепочку приказов. А тут всё проще: по всем каналам недавно показали, как Львова-Белова пришла к Путину и сказала: Мы выполнили ваше поручение, Владимир Владимирович, украли украинских детей!

Кремль отреагировал быстро.

Николай Полозов

В свое время, когда в отношении Милошевича был выдан ордер, он, будучи действующим президентом, тоже ерничал и веселился по этому поводу, чувствуя свою безнаказанность.

Спустя несколько лет он все же предстал перед судом, хоть и не дожил до приговора, окончив свои дни в камере в Гааге.

И да, по моему мнению, такой вариант для Путина сильно лучше многих других, которые ожидают его в россии от своих же.

Антон Геращенко

Геринг, Гесс, Кейтель, Риббентроп и другие нацисты тоже не признавали юрисдикцию Нюрнбергского трибунала

(...)мария захарова заявила, что рф не признает решение международного криминального суда Гааги относительно ареста гражданина рф путина в.в. 1952 года рождения, за кражу украинских детей.

Напомню захаровой, что Геринг, Гесс, Кейтель, Риббентроп и другие нацисты тоже не признавали юрисдикцию Нюрнбергского трибунала, но судьям было на это начхать и их всех повесили. (...)

Маргарита Симоньян на всякий случай решила попугать возможных исполнителей решения.

Хотела бы я посмотреть на страну, которая по решению Гааги арестует Путина. Минут через восемь. Или сколько там составит подлетное время до ее столицы.

Аббас Галлямов

Это такой изящный способ избавиться от Путина? Взорвать его вместе с теми, кто его арестовал?

Андрей Лошак

Симоньян угрожает долбануть ядерной боеголовкой по Путину. Переполошились, черти.

В России мало кто верит, что Путина действительно арестуют, но и без ареста решение Гаагского суда может иметь серьёзные последствия, и не только для Путина.

Андрей Мовчан

Еще одним невыездным в России больше. Вряд ли в ближайшее время арест состоится (мягко говоря) - но это заявление, которое означает "всё перестало быть не так однозначно, обратного хода нет".

Сергей Ерофеев

вероятность действий по приравниванию преступлений путинизма к преступлениям нацизма повышается

Ордер МУС на арест Путина символический, говорят некоторые, однако это не (совсем) так. Это часть процесса, в ходе которого вероятность отнюдь не символических действий по международной делегитимации, и в итоге, приравниванию преступлений путинизма к преступлениям нацизма повышается. Можно это и иначе выразить, поскольку термин "приравнивание" может вызывать споры: становится ближе момент Касабланки-2, когда целью противостоящего альянса становится не просто прекращение войны, а уничтожение самой ее причины.

Илья Пономарёв

Ордер означает, что НИ ОДНА (все признают МКС) европейская страна (кстати, и ни одна латиноамериканская) больше не может даже вести переговоры с путиным ни о чем.

Китай, Казахстан, Беларусь, Турция, Малайзия, Индонезия, Израиль, Индия и ряд других стран не признают МКС, но это слабое утешение для Кремля.

Предыдущий раз аналогичное обвинение выдвигалось против Генриха Гиммлера. Но он до суда не дожил.

Хороший подарок к визиту Си в Москву. Радикальная смена международной обстановки вокруг РФ.

Григорий Пасько

Для всех - абсолютно всех - мировых политиков это должно быть сигналом. Никаких "позвоню Путину", никаких "готов встретиться, потому что войну надо заканчивать". Пария - вот каким должен (уже давно, конечно) быть позывной Путина для всех, кто не готов нырять в говно с головой.

Андрей Баунов

Последние месяцы Россия усиленно сближалась с Африкой на антиимпериалистической антизападной платформе, но в итоге сблизилась и там, где вряд ли хотела. Российский президент оказался в ряду глав государств, оказавшихся под обвинением Международного уголовного суда. Его предшественники, получившие ордер МУС - четыре африканских диктатора и до них Милошевич, которого преследовал еще не МУС, а Трибунал по бывшей Югославии, из которого потом решили сделать МУС.

Вся эта игра старой европейской империи в молодую страну, борющаяся с западным колониализмом, и в самом деле погружает Россию в третий мир.

Дмитрий Гудков

Быть пособниками военного преступника – каково это? Губернаторы, сенаторы, министры… Вас же предупреждали.

Нет, не о том, что с вами случится что-то плохое: вы ведь в это не верите до сих пор. Можно же отсидеться в России, выждать, сменить паспорт, переехать в какой-нибудь там Дубай. Или какая страна, помимо 123, не выдает военных преступников? Да, половина политической карты мира. Зимбабве, например?

И находящаяся рядом с Путиным в списке на розыск и арест при первой же возможности «детский омбудсмен» Львова-Белова – это сигнал вам. Не сигнал, вернее, просто уже набат. Кто может быть следующий? Вы все – кто зиговал, кто голосовал, кто принимал и обеспечивал.

Мы же тут шутили про Гаагу последние годы, правда? – Ан вот нет. Не шутили. Ордер на арест уже назад не провернуть. Сроков давности тоже нет.

Вы еще можете повторить подвиг Штауффенберга. Или просто «отъехать», повторив подвиг Курбского.

Ведь ради чего вы работали на Путина? – Ради того, чтобы вы и ваши дети окончили жизнь в тихой Европе, в богатстве и достатке. Представьте, что вот больше этого не будет. Хотите дальше служить военному преступнику? – Тогда вы следующие на очереди в розыск.

Карина Орлова

именно сейчас, а не после десятков тысяч цинковых гробов, процессы могут задвигаться

Что-то мне подсказывает, что только сейчас российские элиты, да и простой народ, осознают, что теперь назад пути нет.

Они ведь не Северную Корею построить хотели - о таком мечтала разве что Чулпан Хаматова.

Они же хотели построить Великую Россию, которая делит мир с другими державами. То есть не изгоем стать, а равноправной силой. Диктовать Америке с позиции силы.

А теперь что? Зачем все эти завоевания? Даже если целую Украину завоюют, дальше-то что? Путин теперь невыездной и никогда, ни при каких обстоятельствах за стол переговоров о судьбах мира с ним никто не сядет.

Понимаю, многие возразят, что не сели бы уже давно, и это правда. Только вот в Кремле и российских элитах, а также народе, этого явно не осознавали. Не зря же они пытаются усидеть все это время на двух стульях. Они и правда полагали, что или ишак сдохнет или падишах (в смысле, или Запад вместе с Украиной или Россия), рано или поздно на какой-нибудь компромисс пойдут все стороны и все вернется на круги своя.

А вот теперь есть письменная гарантия, что не вернется. Пока Путин у власти, не вернется никогда. Ордер на арест от международного уголовного суда также гарантирует, что Путин никогда не прекратит эту войну сам.

Поэтому теперь-то, именно сейчас, а не после десятков тысяч цинковых гробов, процессы могут задвигаться.

Ведь «загадочная русская душа» загадочна только для вменяемого западного человека.

А вообще-то это смесь психопата с деклассированным отморозком. Такой оперирует на инстинкте самовыживания, обижается только на задетое хрупкое эго и лоялен столь же яростно, сколь стремительно предаст. Русский душой человек мелочен, жесток и подл, но и труслив. Мобилизация, цинковые гробы и картофельные очистки на ужин такого не возьмут.

А ордер на арест от Гааги - это страшно и это пожизненная гарантия. А не таких гарантий от Путина ожидали, что-то мне подсказывает.

Некоторые блогеры пытаются испортить оппозиции праздник.

Сергей Шелин

Вера сегодняшних интеллигентов в Гаагу - то же самое, что вера в загробное воздаяние. Если уверен, что сам и в этой жизни справедливости не добьешься, то пытаешься верить, что справедливость устроят потусторонние силы в потустороннем мире. Никто не говорит: мы еще будем судить нашего Путина у нас в Москве. Нет, говорят: вот ведь радость какая, они там в Гааге хотят судить нашего Путина и даже уже ловят.

Но такой праздник испортить невозможно.

Леонид Лялин

Знакомые советуют Владимиру Путину пока не пользоваться общественным транспортом, особенно метро. Не посещать больницы. Работать удаленно. Не открывать дверь незнакомым людям, а лучше не жить по месту прописки.

Мария Строева

Бастрыкин [в ответ на решение Международного уголовного суда в Гааге] предложил России создать свой Международный суд.🤦‍♀



Среди себя, а как же.

Тихо сам с собою.

И выдать Путину свой ордер, правильно

Михаил Ходорковский

Поздравляю Владимира Владимировича с заочным арестом!

Это лишь первый шаг долгого пути..

Александр Рыклин

Не удивлюсь, если сегодня в московских кабаках к столикам будут подходить сотрудники и интересоваться, по какому поводу бухаем... Ну, и к тостам станут прислушиваться, разумеется...

Алексей Федяров

Спросил у старого приятеля из ФСИН, что у них говорят о Гааге.

- Недавно, - рассказал он, подумав, - ездил на проверку в одну недалёкую колонию. Зашёл в кабинет начальнику оперотдела, у него книги, изъятые у спецконтингента. Смотрю, там одна про нюрнбергский трибунал. Спрашиваю: "А её-то на фига изъяли? Она же про нюрнбергский судебный процесс". Начальник оперотдела смотрит на меня и осторожно так: "А разрешите вопрос: что это за делюга была?".

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