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ЕС и Украина поддержали решение суда в Гааге об ордере на арест Путина

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель приветствовал решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. По словам дипломата, ордер на арест Владимира Путина — "это только начало пути", ведущего Россию к ответственности за преступления и жестокости, совершенные ею в отношении Украины.

"Мы ценим и поддерживаем работу МУС. Безнаказанности быть не может", — говорится в телеграм-канале представительства ЕС в России.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли написал в твиттере, что все ответственные за военные преступления должны быть привлечены к суду. Дипломат выразил надежду на продолжение расследований.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил МУС за принципиальность и готовность реально привлечь к ответственности тех, кто виновен. "Совершить такую преступную операцию было бы невозможно без приказа высшего руководителя государства-террориста", — подчеркнул Зеленский.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба так же приветствовал решение МУС. "Преступники будут призваны к ответу за похищения детей и другие международные преступления", — написал министр в твиттере.

Президент Сербии Александр Вучич, комментируя решение суда, высказал предположение о ещё большей эскалации конфликта России с Украиной, но "Запад показал, что пойдёт до конца".

Вместе с тем, представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в разговоре с корреспондентом Al Jazeera, отметил, что глава организации Антониу Гутерриш будет продолжать диалог со всеми, с кем нужно говорить для решения имеющихся проблем.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch назвала выдачу ордеров на арест напоминание всем тем, кто совершает преступные действия. "Независимо от своих званий и должностей каждый из них может рано или поздно предстать пред судом", — отмечается в твиттере организации.

  • 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченную по правам ребёнка в России Марию Львову-Белову.
  • МУС подозревает обоих в совершении военных преступлений – насильственных депортаций и перемещения населения, в частности детей, с оккупированных территорий Украины. Международное право может расценивать это как геноцид.
  • Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда и не участвует в его работе. Москва с 2016 года не является участником Римского статута, определяющего действия суда. В первой реакции на ордер вечером 17 марта представитель российского МИД Мария Захарова повторила этот тезис.
  • Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что решения МУС "являются для Российской Федерации с точки зрения права ничтожными". При этом Песков назвал постановку вопроса в суде "возмутительной и неприемлемой".

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